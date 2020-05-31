"Все время плакала": Ирина Алферова разоткровенничалась о жизни с Абдуловым

Ирина Алферова и Александр Абдулов считались одной из самых красивых пар советского кино. Они были женаты 17 лет, а после развода актриса признавалась, что тяжело переживала разрыв с мужем. А на днях первая красавица советского кино рассказала о том, как ей жилось легендарным артистом.

Александр Абдулов скончался от рака 12 лет назад. Конечно, близкие и друзья до сих пор вспоминают актера. Ведь его смерть стала тяжелой утратой. Ирина Алферова была первой женой легенды кино. Супруги воспитывали дочь Ксению. Девочка родилась у Ирины от первого мужа, но Александр Гаврилович любил ее, как родную.

Самого актера публика боготворила за самобытность и полную отдачу профессии. Он очень много работал. Алферова признается, что за долгие годы совместной жизни так и не смогла принять неугомонный нрав мужа, его любвеобильность и страсть к приключениям.

По словам актрисы, она никогда не получала должной заботы от супруга, поэтому была вынуждена порвать отношения. "Он очень много натворил в этой жизни, но я его понимаю. Просто мне нужно было в жизни другое. Так как я актриса, я хотела больше внимания. От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я все время плакала", - разоткровенничалась она в документальном фильме "Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости".

Сейчас она не вспоминает былые обиды. У нее по сей день стоит перед глазами их последняя встреча. Тогда актер уже был смертельно болен, сильно изменился внешне. "Я верила, что он поправится, он был очень энергичным. Он очень долго рассказывал мне о своих планах, когда мы увиделись в Кремле", - поделилась звезда кино.

Напомним, что Александр Абдулов ушел из жизни в возрасте 54 лет от рака легких. За свои работы в театре и киноактер удостоен различных наград и званий. За месяц до смерти он получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.