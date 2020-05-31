2020-05-31T13:10:52+03:00
Происшествия

Самоизоляция превратилась в робинзонаду: ливни взяли в плен дачников в Подмосковье

МЧС просит жителей очищать водостоки от мусора
Андрей АБРАМОВ
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Опалиха. Фото: Администрация КрасногорскаОпалиха. Фото: Администрация Красногорска
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Вторые сутки Московскую область и столицу атакуют ливни. Поток с неба затихает на пару часов, но затем вновь возвращается. Сильнее всего потоп ощутили жители Нахабино и Истры. В Сергиево-Посадском районе подтопило источник Сергия Радонежского, а местная река Торгоша взяла в плен несколько дачных поселков.

Граница Сергиево-Посадского и Дмитровского района, СНТ Поляна, близ села Озерецкое Фото: Анна ЦАРЕВА

Граница Сергиево-Посадского и Дмитровского района, СНТ Поляна, близ села ОзерецкоеФото: Анна ЦАРЕВА

Потоп в подмосковном Нахабино.

ВОКРУГ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, А ТЫ БЕСПОМОЩЕН

Как и в прочих СНТ, многие здесь проводят самоизоляцию вдали от городов. Но из-за дождя и разлива реки люди оказались отрезаны от остального мира — дороги размыло. Случись что и скорая не проедет.

Источник Сергия Радонежского. Фото: Валентина Беляева

Источник Сергия Радонежского. Фото: Валентина Беляева

— Мы звонили в администрацию Сергиево-Посадского района и местным спасателям, но они сказали, что помочь ничем не могут. Тогда мы дозвонились в МЧС Москвы. После этого местные службы направили к нам технику и дороги восстановили. Сейчас проехать можно, но участки остаются затоплены, — рассказала корреспонденту «Комсомолки» Ксения Ломова из СНТ «Родники 2».

Кубинка. Фото: Мария Огородникова

Кубинка. Фото: Мария Огородникова

Неподалеку за поселком Лоза расположены еще сотни садовых домов в СНТ «Импульс», «Отдых», «Надежда». Проезд к ним только по мосту через Торгошу. Переправа затоплена. Есть грунтовка с обратной стороны, но проехать по ней может лишь внедорожник.

Кубинка. Фото: Мария Огородникова

Кубинка. Фото: Мария Огородникова

— Этот мост когда-то строили сами дачники. В марте был очередной потоп, приезжали чиновники из администрации. Обещали проект реконструкции, почистить реку. Прошло пару месяцев, и вновь потоп, а с мостом ничего не сделали. Вроде живешь в XXI веке, цивилизация, а понимаешь, насколько беспомощен. Мы всей семьей с родителями и внуками тут самоизолировались. В итоге все превратилось в подмосковную робинзонаду, — рассказывает Анна Пономарева.

Нахабино. Фото: администрация Красногорска

Нахабино. Фото: администрация Красногорска

Местные звонили в МЧС. Там спросили, нужна ли эвакуация. Люди пока отказались. Но говорят, что если дожди продлятся всю неделю, тогда им не продержаться: кончатся дрова и продукты. Магазина в СНТ нет. Только раз в неделю приезжает машина, с которой продают товары. Но на этой неделе ее вряд ли стоит ждать.

Поселок санатория Энергия

Поселок санатория Энергия

ВИНОВАТА ЛИВНЕВКА

Корреспонденту kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что на утро 31 мая подтопленными остаются 83 участка, 10 домов и один участок дороги:

— Для ликвидации задействованы 197 человек и 68 единиц техник. В основном это сотрудники коммунальных служб. Используют мотопомпы для перекачки воды, вакуумные насосы, тягачи и тракторы.

Фото: Ксения Ломова

Фото: Ксения Ломова

Наиболее сильно пострадали садовые товарищества «Дубрава» (Истра), «Лесные поляны», «Речное» (оба Красногорск). На реке Синичка в деревне Марьино пришлось соорудить дамбу из 250 мешков с песком. Причиной потопа в МЧС назвали обильные осадки и нарушение системы ливневок.

Сергиев Посад. Фото: Подслушка. Сергиев Посад

Сергиев Посад. Фото: Подслушка. Сергиев Посад

— Подтоплен участок дороги в районе ж/д платформы Опалиха. Эвакуация нигде не требовалась. Хотим обратиться к жителям: очищайте водостоки, выгребите листву и накопившийся мусор, чтобы избежать последствий, — добавили в ведомстве.

Фото: Сергей Шарапов

Фото: Сергей Шарапов

В прогнозе Гидрометцентра России на грядущую неделю небольшие дожди указаны каждый день. Днем температура будет скакать от +12 до +20 градусов по Цельсию. Ливней не предвидится.

Частные участки в Нахабино. Фото: Илья Ломовцев

Частные участки в Нахабино. Фото: Илья Ломовцев

НА ЗАМЕТКУ

Если вы оказались в подтопленном районе и вам нужна помощь, то нужно звонить 112 или в единую дежурную диспетчерскую службу своего муниципалитета.

Эвакуцация в СНТ Лесная поляна. Фото: администрация Красногорска

Эвакуцация в СНТ Лесная поляна. Фото: администрация Красногорска

Наводнение в СНТ на границе Сергиево-Посадского и Дмитровского района.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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