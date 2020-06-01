В поисках дебоширов, таинственные силы гемоглобина, пикетирование и самогоноварение, страсти вокруг бесогоноварения

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предполагается (ст. 14.1.3) ввести штрафы для авиадебоширов до 500 тыс. руб. Дебоширов совершенно не жалко, будь даже штрафы вплоть до миллиона. Занимательно другое:

В правилах для биржевых спекулянтов указывается, что следует скупать акции, когда они падают, а затем продавать, когда они растут. Один спекулянт так решил и поступить, отдав приказ своему брокеру покупать падающие акции "Общества гигантских хренов" или чего-то подобного. Затем, решив что настал решительный момент, он приказал: "А теперь продавайте!» На другом конце провода раздалось унылое: "Кому?".

Примерно то же и здесь: прижучить буйных дебоширов – дело хорошее, только где их взять? Совместные правила Роспотребнадзора и Росавиации, сочиненные для грядущих перелетов, столь безотрадны, что этапирование з/к к местам, где возрождаются к новой жизни, на этом фоне покажется развлекательным путешествием. Тем более, что в конце перелета тебя ждут не всяческие приятности, но скорее всего двухнедельный карантин. Тут уж не до охоты к перемене мест – тем более к охоте, сопровождаемой дебошем.

Но начальники народа, а также духовно их окормляющие ученые эксперты при губернатор рассуждают о нынешних и грядущих ограничениях не как о временной неприятности, но как о всегдашней отныне черте быта. Подмосковный губернатор А. Ю. Воробьев на вопрос, "вырисовывается ли на горизонте дата отмены масочного режима", предположил, что "люди будут часто видеть друг друга в масках, даже когда появится вакцина, даже когда уйдёт этот коронавирус". Вероятно, губернатора просвещал санитар Г. Г. Онищенко, который только сейчас обрел истинное счастье: "Я 40 лет мечтал увидеть на улицах Москвы во время подъема заболеваемости гриппом человека, идущего в маске. И вот это счастье свалилось на мою голову нежданно-негаданно благодаря COVID. Я действительно еду и вижу. Слава тебе, Господи. Идут люди по Москве в маске, думаю: "Ну, слушай, жизнь удалась". Наконец-то я увидел наяву это все".

Тогда как глава Чечни Р. А. Кадыров еще не вполне проникся твердыми санитарными убеждениями Г. Г. Онищенко и сангвинически реагирует на слухи о своем здоровье: "Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек".

Аналогичный случай описан классиками. Когда теща И. М. Воробьянинова - К. И. Петухова - занемогла и граждане города N. также с тревогой обсуждали ее самочувствие. "Парикмахер "Пьер и Константин", охотно отзывавшийся, впрочем, на имя -- Андрей Иванович, давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись по сторонам: " Теперь вся сила в гемоглобине". Сказав это, "Пьер и Константин" умолк. Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина".

Но вирус вирусом, а борьба по расписанию. Правоохранительные органы задержали бывшего сотрудника МВД т. Воронцова, ныне учредителя интернет-канала "Омбудсмен полиции". Омбудсмену инкриминировали шантаж: согласно органам, он предъявлял товарищам милиционерам зазорные карточки, на которых они фигурировали в страстном виде, и требовал с них денег за отказ от публикации.

За омбудсмена вступился муниципальный депутат И. В. Азар. По своему обычаю, он тут же встал в пикет и спустя малое время был принят товарищами милиционерами (не теми, которые были изображены на карточках, а другими) и получил 15 суток. Судьба Азара вызвала сочувствие единомышленников, и на его место встали пикетировать журналисты "Эха Москвы" А. В. Плющев и Т. В. Фельгенгауэр. Желал принять участие в аванпосте иль пикете еще и бывший тайный советник Кремля Г. О. Павловский, но поскольку он находится на прекрасном голубом Дунае, ему пришлось ограничиться удаленным сочувствием.

Плющева же и Фельгенгауэр товарищи милиционеры также немедля приняли, но вскорости отпустили из участка. Получилась диспропорция: И. В. Азара причислили к гражданам алкоголикам, хулиганам, тунеядцам, а его последователей – нет. Это объясняется тем, что органы взяли на вооружение советскую правовую логику борьбы с самогоноварением.

Ст. 154 УК РСФСР снисходительно карала изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков, но была значительно более сурова в тех случаях, когда самогоноварение осуществлялось в виде промысла – с целью сбыта.

В случае с пикетом картина аналогичная. Плющев и Фельгенгауэр служат на "Эхе", а в пикет встали без цели сбыта. Тогда как Азар давно уже не журналистствует, а средства к существованию добывает себе посредством пикетов - в виде промысла. Гранты - великое дело.

Тем временем артист Н. С. Михалков продолжает упорно заниматься бесогоноварением, на почве чего сильно лается с другим властителем дум – В. В. Познером. Последний предположил, что Никита Сергеевич "себя видит российским Периклом", что вместо приятственного ощущения – кому же не лестно было бы услышать о себе "Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес"? – только дополнительно раздражило артиста.

Вдобавок ко всему еще один знатный телеведущий, В. Р. Соловьев – хотя предками данная мудрость народная явственно учит: "Два кобеля грызутся, третий не приставай" – тоже решил поучаствовать в полемике и пристал к В. В. Познеру: "Промокашка долбаная! Стукачок еще с советских времен решил поучить".

Не совсем ясно, что имел в виду В. Р. Соловьев. Первоначальное значение слова, т. е. "промокательная бумага" устарело с выходом из употребления пера и чернил – чему уже полвека. Жаргонное значение "девочка школьного возраста" вряд ли применимо в В. В. Познеру, который и не девочка, и давно уже не школьного возраста. Разве что В. Р. Соловьеву представилось, как В. В. Познер в подражание артисту И. С. Бортнику завершает очередную телепередачу пением "На черной скамье, на скамье подсудимых...!".