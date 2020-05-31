Миннеаполис громят сомалийские пираты: интернет-прикол или реальная версия

Вначале это было похоже на интернет-прикол — американские пользователи соцсетей стали иронично заявлять, будто в нынешних беспорядках в США виноваты… сомалийские пираты. Другие блогеры копнули глубже — и выяснили: в этой шутке действительно есть доля шутки.

Чуть больше года назад, в феврале 2019, житель США по имени Абди Юсуф Хасан был осуждён нью-йоркским судом за похищение журналиста-международника Майкла Скотта Мура в 2012 году в Сомали с целью выкупа. Как выяснило следствие, Хасан был уроженцем Могадишо, «работал» переводчиком с английского в банде, совершавшей подобные преступления, умел обращаться с автоматом Калашникова.

Позже он вместе с группой товарищей под видом «беженцев» переехал и натурализовался в американском Миннеаполисе. Но всё это время власти продолжали расследовать дело о похищении гражданина США и в конце концов смогли выйти на некоторых исполнителей.

Сейчас Абди Юсуф Хасан в тюрьме. Но, учитывая, что «гонимые беженцы» любят эмигрировать на Запад, что называется, всей деревней — нельзя исключать, это далеко не единственный житель эпицентра американских погромов, связанный с сомалийскими пиратами и другими боевыми группами.

Напомним, в конце мая, после непреднамеренного убийства белым полицейским афроамериканца, в Миннеаполисе (а потом и других городах: от Атланты до Нью-Йорка) вспыхнули массовые беспорядки. Толпа погромщиков пытается захватить правительственные здания, отмечены многочисленные поджоги и разграбления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782292" frameborder="0"></iframe> Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули во время акции протеста в Остине.

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