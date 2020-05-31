Экипаж Crew Dragon зашёл на борт МКС
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен стартовали 30 мая с космодрома в США
Астронавты с корабля Crew Dragon перешли на борт МКСФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Экипаж корабля Crew Dragon перешёл на Международную космическую станцию, сообщили в NASA.
Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся вчера, 30 мая. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском "Союзе".
Экипаж МКС открыл люк в шлюзе с пристыкованным кораблем Crew Dragon - NASA.
ИСТОЧНИК KP.RU