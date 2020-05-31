Экипаж Crew Dragon зашёл на борт МКС

31 Май 2020 2020-05-31T20:36:27+03:00

Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен стартовали 30 мая с космодрома в США

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Экипаж корабля Crew Dragon перешёл на Международную космическую станцию, сообщили в NASA.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся вчера, 30 мая. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском "Союзе".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782315" frameborder="0"></iframe> Экипаж МКС открыл люк в шлюзе с пристыкованным кораблем Crew Dragon - NASA.

ИСТОЧНИК KP.RU