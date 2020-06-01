Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь

Ольга Бузова пережила покушение. Как призналась звезда, в тот момент ей было очень страшно за свою жизнь. Она до сих пор с ужасом вспоминает о пережитом.

Ольга Бузова шокировала признанием. В начале сольной карьеры на певицу напал неизвестный. Мужчина покушался на ее жизнь. В тот момент она не на шутку перепугалась.

"Бывали ситуации, когда поклонники после концерта на машину кидались. Мне было тогда страшно. Помню, как в начале сольной карьеры я вышла на сцену, а на меня напал мужчина. Я получила травму. У меня была разбита губа", - поведала звезда в эфире программы "Ты не поверишь!".

Стоит отметить, что на Олю покушались не единожды. Два года назад один из фанатов едва не убил артистку в Хабаровске. Мужчина зашел в холл Дворца культуры, когда звезда "Дома-2" выступала на сцене. Хабаровчанин попытался прорваться в зрительный зал, вход безбилетнику преградила охрана.

По словам очевидцев случившегося, злоумышленник начал выкрикивать, что у него есть оружие и сейчас он откроет стрельбу. Охранники, не долго думая, скрутили дебошира и вызвали полицию.

Не так давно Бузова усилила свою охрану. Она наняла телохранителей. Они должно будут следовать за подопечной повсюду и предупреждать экстренные ситуации, которые могут возникнуть.

"Мы оперативно отреагировали и усилили охрану. Теперь с Олей постоянно будут находиться трое сотрудников службы безопасности. В одной машине с ней водитель, в автомобиле сопровождения еще два секьюрити. Все бывшие военные, профессионалы своего дела", - заявил представитель певицы.