"Сначала в трусах видео записала, а потом с трясущимися руками": Ольга Бузова взбесила публику

Ольга Бузова опять в центре внимания. Впрочем, как всегда. На этот раз поющей ведущей не нужно было придумывать инфповод, чтобы оказаться в топе новостного потока. Мужчина, захвативший отделение банка в центре Москвы, жаждал встречи с артисткой. Одним из требований преступника было желание увидеть звезду "Дома-2".

Ольга Бузова дважды отреагировала на инцидент, который произошел в центре Москвы. Злоумышленник пришел в отделение банка, взял заложников и выдвинул разные требования, например, хотел встретиться с певицей. Мол, она у него "что-то украла". Позже он добавил, что у него к ней есть "несколько вопросов".

Звезда моментально отреагировала на ЧП. Сначала она записала видео в сторис. В кадре Бузова предстала перед публикой в нижнем белье. "Я в шоке. Просто все пишут, что захватчик требовал меня. Это к вопросу о страхах. Я очень боюсь неадекватных людей", - обратилась звезда "Дома-2" к поклонникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780795" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова узнала о том, что захватчик банка требует привести ее.

А через 20 минут записала новое видео. В нем она рассказала, что "готова была приехать на переговоры к террористу и помочь пострадавшим", если бы это было нужно. В кадре Оля тряслась и заламывала руки. Дрожащим от волнения голосом она пожелала публике беречь себя.

"Для меня сегодняшняя новость полный шок. Я была бы готова приехать в любой момент на переговоры с захватчиком, если бы это было нужно и об этом меня бы попросили правоохранительные органы. Я уже в курсе, что этот ужас закончился и, слава Богу, что никто не пострадал! Наши спецслужбы сработали идеально!", - делилась певица.

После этого стало известно, что перепуганная звезда наняла телохранителей. Новые охранники должно будут следовать за Бузовой повсюду и предупреждать экстренные ситуации, которые могут возникнуть.

"Мы оперативно отреагировали и усилили охрану. Теперь с Олей постоянно будут находиться трое сотрудников службы безопасности. В одной машине с ней водитель, в автомобиле сопровождения еще два секьюрити. Все бывшие военные, профессионалы своего дела", - цитирует "СтарХит" представителя певицы.

Вот только подписчики Оли ее страхи не разделили. Напротив, публика пришла в бешенство, обвинив телеведущую в лицемерии.

"Слишком наигранно, Оля. Перестань совать свой нос туда, куда бы тебя никогда в жизни не позвали", "Бузова не позорься так исполнять, не зли людей, видно, что играешь не искренне", "Актриса у которой нет Оскара", "Переигрываешь сильно", "В сторис так не нервничала по этому поводу", "А что не приехала, раз могла! Опять ради хайпа решила на внимания обратить. Сколько можно, бесит!", "А губы для поста накрасила?", ""Батюшки, как запела, к захватчику банка собралась!", "А почему Бузова в белье писала обращение к преступнику? Она решила еще больше его взбудоражить?", "Хорошая идея поднять себе рейтинг, браво", "Неискренне, противно смотреть", "Со страху забыла фильтры включить", "Ну причем тут ты, Оля, какие переговоры ты можешь решить?", "Переигрывает. Сначала в трусах сторис записала, а потом пост уже с трясущимися руками", - негодуют фолловеры.

Напомним, днем 23 мая в отделение "Альфа-Банка" на Земляном валу в Москве ворвался мужчина в черном. На его лице была медицинская маска. Он объявил о захвате заложников, разбил пару стекол внутри и забаррикадировался. Посетители и сотрудники ушли через черный вход. Мужчина вел разговор на экзистенциальные темы и признавался, что имел обширную практику распространения наркотиков. Чуть больше часа понадобилось полиции, чтобы обезвредить преступника. Во время задержания сопротивление мужчина не оказывал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780788" frameborder="0"></iframe> Трясущаяся Бузова обратилась к народу.

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