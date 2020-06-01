Сама свела мужа с Паулиной: экс-жена Федора Бондарчука сделала признание о его молодой супруге

Даже спустя четыре года с момента расставания Федора Бондарчука с первой супругой, главредом глянцевого журнала и светской львицей Светланой Рудской (больше известной под фамилией мужа), их развод все еще остается темой для обсуждений. Как же иначе - на смену "брошенной" жене-ровеснице пришла молодая красавица-актриса Паулина Андреева. И хотя сама Светлана давно счастлива в новых отношениях с владельцем дизайнерского агентства Сергеем Харченко, ей все равно приходится отвечать на неловкие вопросы о бывшем муже. Так случилось и в очередном выпуске "Осторожно, Собчак!", несмотря на дружбу ведущей с экс-женой режиссера.

- На самом деле из нас двоих я была первой, кто обратил внимание на Паулину, - призналась героиня шоу Ксении Собчак. - Когда мы с Федей еще жили, я пришла после спектакля во МХАТе, где она блистала в латексном костюме, и сказала: "До чего же красивая актриса!". Она так органично смотрелась в своем провокационном костюме. Знаешь, Паулина настолько красива, что ей идет раздеваться. Она просто смертельное впечатление на меня произвела. Не знаю, может быть, я сама его навела на нее... Что ж, теперь у Феди красивая жена.

Кроме того, несмотря на двусмысленность ситуации, Бондарчук первой поставила на обложку своего журнала Федора и Паулину. Фото пары с "Кинотавра" украсило глянцевое издание в 2016 году.

- Это была самая красивая обложка, - поделилась Светлана. - Я решила, что если мы этого не сделаем, это сделает кто-то другой. И мы стали первыми. Жаба меня не душила, я спокойно отпускаю людей. Мы расстались по взаимному согласию. Меня может расстроить другое - если мы с Федей потеряем друг друга. Он для меня важный человек, мы долго жили вместе, родили детей.

Как призналась героиня выпуска, имущество с мужем они не делили - режиссер остался в загородном доме, а Светлана уехала в московскую квартиру на Патриарших прудах.

- У нас есть договоренность, которую Федор Сергеевич четко выполняет. Я всем довольна, - без уточнений ответила светская львица на вопрос о материальной поддержке со стороны экс-супруга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паулина Андреева произвела фурор на свадьбе с Бондарчуком

От 30-летней актрисы было невозможно отвести глаз (подробности).