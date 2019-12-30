51-летняя Светлана Бондарчук хочет родить бойфренду сына и дочь

Светлана Бондарчук после развода с Федором Бондарчуком не долго была одна. Вот уже год 51-летняя модель счастлива с новым возлюбленным Сергеем Харченко. При этом бывшая жена режиссера не собирается замуж за своего избранника, а вот детей от него родить хочет, хотя уже давно нянчится с внучками.

Светлана Бондарчук на собственном примере показывает - после развода жизнь может заиграть новыми красками. Так, модель любит и любима. Ее избранник Сергей Харченко - директор дизайнерского агентства.

Бондарчук не скрывает - сейчас в их отношениях царит взаимопонимание. Для полного счастья влюбленным не хватает лишь общих детей. Но это, как призналась эффектная блондинка, вопрос времени.

Светлана будет только рада родить Сергею наследников, а вот снова выходить замуж не собирается. Она уверена, что и без штампа в паспорте можно прожить.

"Я бы хотела еще детей от своего нынешнего мужчины. Было бы замечательно, если бы помимо наших уже имеющихся детей, которых достаточное количество, у нас появился общий ребенок. Наверное, мальчик был бы лучше. Мне как-то с мальчиками понятнее. Хотя девочка тоже хорошо. Можно и мальчика, и девочку", - рассказала Светлана в шоу "Детектор лжи" на YouTube-канале издания Tatler.

a030aa Внимательно почитала все комментарии. Приятно и важно, что 90% - это любовь и дружба

При этом модель понимает, что даже ее желание снова стать матерью, озвученное в программе, вызовет негативную реакцию общественности. Как, впрочем, и ее признание о том, что ей не нравится, когда ее называют бабушкой.

"Мне не нравится быть бабушкой. Я очень люблю своих внучек, но мне не нравится сам статус. Сразу начинается муссирование возраста. Меня критикуют, осуждают. В основном это особенность россиян. Они не радуются своей жизни, а пытаются найти проблемы в чужой", - подчеркнула Бондарчук.

Звезду часто ругают в соцсетях за откровенные наряды и обнаженные фотосессии, но Светлана спокойно к этому относится. Она уверена, что и после 50 лет можно оставаться привлекательной женщиной. Хотя и не скрывает, что боится старости.

"Меня смущают не морщины, а проблемы с работой организма. Я вижу на примере своей мамы. Она за последние годы стала чувствовать себя заметно хуже. Конечно, меня очень беспокоит, что в скором времени я могу с этим столкнуться", - откровенничает модель.

Кроме того, Бондарчук сообщила, что не считает себя красавицей: "Я знаю, как понравиться, но я точно не красавица. Это не значит, что я живу в комплексах. Но я очень адекватно оцениваю свою внешность".

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В ходе программы знаменитость искренне ответила на вопрос о разводе с Федором Бондарчуком. Светлана призналась, что не жалеет о расставании с режиссером.

"Развод - это сложнейшая ситуация в жизни. Если бы меня спросили, хочу ли я с ним жить, то мой ответ был бы «нет». Но развестись с человеком, с которым я жила большой отрезок жизни, сложно. Вопрос нашего разрыва связан с кризисом в отношениях. Но никто никого не уводил и ни к кому не уходил. У нас не было разлучников", - заверила она.

Напомним, Светлана родила Федору Бондарчуку сына Сергея и дочь Варвару. Старший наследник является папой двух чудесных девочек. Звездная бабушка обожает малышек. Она часто видится с девочками и общается с бывшей женой сына Татой Мамиашвили.