Трампа от американского «майдана» спрятали в бункере

Еще вчера Штаты вместе со всей планетой сонно сидели на самоизоляции. Но нынче в Америке не расслабишься: в большинстве крупных городов - массовые беспорядки, мародерство, штурм зданий органов власти, словно в Киеве образца 2014 года. В основном бузят афроамериканцы, хотя немало и белых - всевозможных левых активистов, которые сражаются с «диктатурой капитала». С чего вдруг в США начался свой майдан?

1. Что произошло?

25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейские задержали темнокожего Джорджа Флойда. Он хотел расплатиться фальшивой купюрой за пачку сигарет в лавке, был навеселе и вел себя агрессивно. 46-летнего афроамериканца повалили на землю: один офицер давил ему коленом на шею, ещё двое держали, четвертый стоял рядом и не вмешивался. Прохожие снимали на телефоны, как Флойд говорил: «Не могу дышать». Так продолжалось семь минут, потом Флойд умер.

Жесткое задержание Флойда попало на видеокамеры, позднее он умрет в больнице от последствий удушия.Фото: REUTERS

Всех копов тут же уволили. Двоих из них, кстати, нельзя отнести к белокожему населению США - то есть говорить о «белом расизме» сложно. Да и сам погибший Флойд персонаж специфический: отсидел пять лет в тюрьме за грабеж.

Но детали уже никого не интересовали.

Протесты вспыхнули в Миннеаполисе. А потом и по всей стране. В Вашингтоне погромщики попытались захватить Белый дом, но их оттеснил спецназ, президента Трампа эвакуировали в бункер. В Бруклине (Нью-Йорк) захватили отделение полиции. В Сан-Диего разграбили здания двух банков и торгового центра. В Лос-Анджелесе грабят дорогие бутики. В Остине (Техас) попытались взять штурмом здание Верховного суда штата, но на подмогу полиции вышли мрачные белые мужики - мелкие лавочники и фермеры - с винтовками, и толпа отступила.

По всей стране задержаны уже около 2500 человек, но беспорядки не прекращаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782376" frameborder="0"></iframe> Автоцистерна въезжает в толпу протестующих в Миннеаполисе.

2. В чём причины?

Александр Домрин, профессор Высшей школы экономики, эксперт по США:

- Страна много недель сидела на карантине, почти четверть населения лишилась работы, на самоизоляции у многих начинаются психологические проблемы. Люди, особенно из неблагополучных районов, отчаялись и готовы на что угодно.

Протестующие пытаются поджечь аптеку, Миннеаполис, 31 мая 2020 г.Фото: REUTERS

Но расовые бунты в США начались не вчера. И даже не шесть лет назад, когда после убийства полицейским темнокожего Майкла Брауна (см. сайт kp.ru) два месяца пылал городок Фергюсон. Вот 1992 год. В Лос-Анджелесе темнокожий Родни Кинг арестован за превышение скорости и избит полицией. Даже не убит, жив-здоров. Но - бунт, 55 погибших, разгромлено магазинов на миллионы долларов. Грабили и убивали не только белых, но и азиатов, владельцев кафе и лавок в китайском квартале. Так что с одной стороны «демократы» либеральных взглядов рассказывают про «страшный белый расизм», а с другой - вот такая реальность. Про преступность в чёрных гетто, про то, что каждый год американские полицейские при задержании убивают порядка тысячи человек ВСЕХ рас - медиа говорить не любят.

Политики-«демократы» много десятилетий окучивали этот электорат, внушали: «белые расисты» перед вами виноваты, должны платить и каяться. А значит, можно жить за чужой счёт и не работать. Миллионы темнокожих голосуют за таких политиков, сидят на госпособиях и «фудстампах» (талонах для бедных, которые можно обменять на еду в продмаге), ничего не делают. При этом сами «демократы» не скрывают, что на проблемы афроамериканцев им плевать. Нынешний кандидат в президенты Джо Байден в открытую говорит: «Если ты голосуешь за Трампа, ты не настоящий чернокожий»…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782473" frameborder="0"></iframe> На фоне протестов в центре Лос-Анджелесе развернута Нацгвардия.

3. Что дальше?

Малек Дудаков, политолог, эксперт по США:

- Трамп уже предпринял громкий шаг: объявил о признании террористической организацией «Антифы» (движение левых радикалов, чьи активисты участвуют в протестах наравне с темнокожими, а кое-где прямо подстрекают их). Думаю, в ближайшее время ФБР начнёт давить «Антифу» так же, как исламистов или правых радикалов.

В результате ночных погромов многие здания сгорели в огне пожара.Фото: REUTERS

Сбить волну протестов мог бы ввод в горячие точки Национальной гвардии и военной полиции, но сделать это можно лишь по просьбе местных властей. А они не спешат, ведь тогда Вашингтон потребует что-то взамен. Но в любом случае, Америка выходит из карантина, люди возвращаются на работу, к привычной жизни, после недель безденежья получают первую зарплату. Что успокоит массы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782457" frameborder="0"></iframe> Протест против расизма и насилия в Вашингтоне исчезает в пожарах и грабежах.

4. Повлияет ли это на отношения с Россией?

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист:

- Маловероятно, это всё же чисто их внутреннее дело. Хотя определённый эффект уже есть. Так, Сьюзан Райс, бывший советник Барака Обамы по нацбезопасности, заявила, будто «за беспорядками стоит Москва» (подробнее - см. «Прокомментировано» - ред.).

Если ситуация не стабилизируется, идею Райс могут взять на вооружение все, кому выгодно разыгрывание «русской карты» на предстоящих президентских выборах. А Трамп, чтобы не спасовать, будет вынужден демонстрировать жёсткость в адрес Москвы (хотя бы на словах). Впрочем, до выборов ещё целых четыре месяца, произойти за это время в повестке могут появиться совсем другие темы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782385" frameborder="0"></iframe> Протесты против расизма превратились в погромы, Нью-Йорк.

ЗВОНОК В МИННЕСОТУ

«ПО УЛИЦЕ ХОДЯТ С БЕЙСБОЛЬНЫМИ БИТАМИ»

Россиянка Наталья (фамилию попросила не разглашать) сейчас находится в центре бунта, в Миннеаполисе. И поделилась с «КП» впечатлениями.

- Тут, в Америке, это очень острая тема. Даже наш город делится на «белые» и «черные» районы. 30 мая нам сказали: не шататься по улицам, в Миннеаполис введены войска Национальной гвардии. Сюда съехались погромщики из других штатов. Ощущение, что их цель - разрушить весь город. Готовы крушить и ломать, прикрываясь протестами.

Сейчас многие ходят по улицам с бейсбольными битами. Часть предпринимателей решили не открывать магазины, другие открыли, понимая, что иначе им просто разнесут витрину. Многие жалуются на мародеров и бездействие полиции. У знакомых два раза ограбили лавку элитного алкоголя, копы просто не приезжают. Слава богу, протестующие не поджигают дома, не вламываются в квартиры, страдают только офисы и торговые центры.

В новостях сообщают уже о первых убитых, об изнасилованных…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782376" frameborder="0"></iframe> Автоцистерна въезжает в толпу протестующих в Миннеаполисе.

СКАЗАНО

Сьюзан Райс, советник президента США Барака Обамы по вопросам нацбезопасности в эфире телеканала CNN:

- Я не знакома с данными разведки, но чисто по моему опыту - это русские (разжигают бунт в Миннеаполисе - ред.), орудуя в соцсетях.

ОТВЕЧЕНО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782378" frameborder="0"></iframe> Протесты против расизма превращаются в вандализм и грабежи в Чикаго.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ - на своей странице в фейсбуке:

- Госпожа Райс! В своё время Ваши товарищи по Демократической партии совершили роковую ошибку - придумали глупейшую концепцию обвинения России во всем, что вам не нравится. Хилари Клинтон и вся команда Обамы убедили себя и пытались убедить весь мир, будто внутренние проблемы США создаются и усугубляются кем-то «извне», а именно Россией.

Эту ошибку Вы пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов. Напомню Вам, что те самые «соцсети», которые, по-Вашему, «используются русскими для разжигания протестов в Ваших городах», зарегистрированы в США, принадлежат американцам и законодательно регулируются оттуда же.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782424" frameborder="0"></iframe> «Мирный протест» в Нью-Йорке привел к вандализму и мародерству.

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