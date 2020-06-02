Эксперты объяснили, является ли российский препарат от коронавируса оригинальным

С 11 июня в российские клиники и госпитали поступит препарат для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 под названием «Авифавир». Действующее вещество препарата фавипиравир. В Японии уже применяют лекарство на основе такого же действующего вещества, так в чем же оригинальность российской разработки?

Рассказывает Андрей Иващенко, председатель совета директоров группы компаний «ХимРар», разработавшей препарат:

- Первая мысль, которая у нас возникла с началом пандемии – давайте купим субстанцию, а еще лучше – японский «Авиган» (действующее вещество фавипиравир, - прим.ред.), оригинальный, и прямо его и посмотрим. Но в то время было невозможно купить «Авиган», было много подделок, которые продавались под названием «Авиган», но не содержали действующего вещества. Субстанцию (действующее вещество, - прим. ред.) тоже невозможно было купить и даже невозможно было купить реагенты или сходные вещества, из которых субстанция делается. Поэтому в конце марта мы были вынуждены начать синтез субстанции с самого нуля, с базовой химии, с тех реагентов, которые доступны на территории России. Более 30-ти химиков в круглосуточном режиме делали в параллель 10 схем синтеза, чтобы выбрать нужную, которая приведет к тому, чтобы произвести конечную субстанцию в кратчайшие сроки.

Председатель совета директоров группы компаний «ХимРар», профессор РАН Андрей Иващенко.

В итоге был сделан сложный 15-ти стадийный синтез и готовая форма лекарственная получилась оригинальная. Это сделало препарат достаточно дорогим в производстве. Конкретная цена разработчиками не названа, но на презентации препарата было сказано, что в клиниках по России его применять для лечения будут бесплатно, по полису ОМС.

Кроме того, в России будет использована новая схема лечения препаратом, которая кардинально отличается от того, что делали медики в Японии. Там препарат «Авиган» применяли по схеме лечения гриппа, что, вероятно, снижало его эффективность.

ВАЖНО

На сегодня в мире есть всего два препарата противовирусного действия, направленные на уничтожение вируса SARS-CoV-2, – это российский «Авифавир» и ремдесивир компании Gilead, производящийся в США. «Авифавир» можно принимать в таблетках, по сравнению со внутривенной инъекцией, которая необходима при введении ремдесивира. Сейчас есть всего четыре страны, которые могут производить лекарства прямого действия против коронавируса. Это Россия, США, Япония и Китай.

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