Коронавирус в России, последние новости на 2 июня 2020: Испытания двух российских вакцин начнут в июне
В июне начнутся клинические испытания сразу двух российских вакцин от коронавируса.Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании у с главой кабмина Михаилом Мишустиным.
Также в Минпромторге предложили сформировать резерв средств индивидуальной защиты, тестов на коронавирус, лекарств и медицинского оборудования.
Первый одобренный Минздравом российский препарат против коронавируса "Авифавир" поступит в медучереждения уже 11 июня. Лечение этим лекарством будет производиться только в стационарах, в свободной продаже его не будет. Первоначально планируется выпускать 50 – 60 тысяч курсов препарата в месяц - достаточно, как ожидается, чтобы полностью покрыть потребность во всех больницах.
Роспотребнадзор обновил рекомендации, на основе которых можно будет открывать кафе и рестораны. Условия немного изменились — работать смогут не только маленькие кафешки, требования к площади ресторанов из документа убрали. Начнут открываться заведения в разных регионах по-разному. Отмашку должны дать региональные власти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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