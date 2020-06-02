Коронавирус в России, последние новости на 2 июня 2020: Испытания двух российских вакцин начнут в июне

В июне начнутся клинические испытания сразу двух российских вакцин от коронавируса.Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании у с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Также в Минпромторге предложили сформировать резерв средств индивидуальной защиты, тестов на коронавирус, лекарств и медицинского оборудования.

Первый одобренный Минздравом российский препарат против коронавируса "Авифавир" поступит в медучереждения уже 11 июня. Лечение этим лекарством будет производиться только в стационарах, в свободной продаже его не будет. Первоначально планируется выпускать 50 – 60 тысяч курсов препарата в месяц - достаточно, как ожидается, чтобы полностью покрыть потребность во всех больницах.

Роспотребнадзор обновил рекомендации, на основе которых можно будет открывать кафе и рестораны. Условия немного изменились — работать смогут не только маленькие кафешки, требования к площади ресторанов из документа убрали. Начнут открываться заведения в разных регионах по-разному. Отмашку должны дать региональные власти.