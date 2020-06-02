«Мы с детьми переехали – это было не просто!»: Юлия Барановская смогла заработать на двухэтажный коттедж

Юлия Барановская с тремя детьми и их няней переехала в загородный дом. Самоизоляция в квартире спровоцировала многодетную маму на приобретение коттеджа. Мы узнали, кто еще из звезд променял квартиры на возможность гулять во дворе собственного дома и жить на природе.

Что касается Юлии Барановской, то она переехала в меблированный дом с уже готовым ремонтом. «Мы с детьми переехали, это было непросто и спасибо всем нашим друзьям, кто помог нам», - рассказала поклонникам Юлия. Конечно же, сразу появились вопросы: тяжело ли жить в частном доме без мужа? Но Барановской не привыкать держать удар: «Мне не тяжело жить без мужа в доме, и близкие люди всегда меня поддерживают в моих решениях, поэтому они и близкие». В переезде принимала участие и родная сестра телеведущей, которая временно живет с семьей Юлии. Купить дом в Подмосковье в апреле было гораздо проще, чем арендовать. В элитных закрытых поселках предложений масса. К примеру, средняя цена коттеджа площадью 180 кв. м в элитном поселке с инфраструктурой в 24 км по Новорижскому шоссе начинается от 30 миллионов рублей. В выборе дома и переезде помощь друзей не была лишней.

Юлия Барановская уже давно весьма прилично зарабатывает. После расставания с Аршавиным она с тремя детьми жила некоторое время у друзей – Юрия и Инны Жирковых. После откровенного интервью Барановской Андрею Малахову о предательстве звезды футбола Аршавина узнала вся страна. Маме с тремя детьми сочувствовали миллионы женщин, после чего она стала кумиром, благодаря чему Юлю и пригласили на ТВ. Сначала она была экспертом по отношениям в проектах ТНТ, потом вела «Перезагрузку». А в 2016-м году Юлию Барановскую пригласили на Первый канал, где она теперь соведущая двух проектов: «Мужское/Женское» и «Модный приговор». У Барановской выходят книги, она подписывает выгодные рекламные контракты и является одной из самых востребованных ведущих корпоративов, «заказников», фестивалей. В общем, заработала Юлия сначала на квартиру в столице и на дом в ближайшем Подмосковье.

Теперь у детей во дворе стоит батут, футбольные ворота – раздолье. Дом декорирован в серых и кофейных тонах, на двух этажах у всех свои комнаты, гостиная, кухня, витражные окна в пол. Для детей Барановской здесь – раздолье. А летом семья собирается в отпуск на Алтай - после того, как будут сняты карантинные ограничения.

Благодаря самоизоляции ускорился переезд в престижные подмосковные поселки и других звезд: Кристина Асмус и Гарик Харламов перебрались в четырехэтажный особнячок. А артист Владимир Яглыч с женой актрисой Антониной Паперной и двумя детьми в коттедж в поселке «Трувиль» - дома здесь от 50 млн. руб.

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