Похорошевшая Юлия Барановская сняла бинты с лица

Юлия Барановская одна воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Но, глядя на 34-летнюю телеведущую, сложно поверить, что она многодетная мама. Настолько юной выглядит звезда. А ведь ее старшему наследнику уже 15 лет.

Юлия Барановская с отпрысками самоизолировалась на время пандемии коронавируса в своей просторной квартире в Москве. Звезда активно ведет блог и постоянно делится с поклонниками карантинными буднями. Но одно видео особенно привлекло внимание публики.

Теледива предстала перед поклонниками в странном виде. Ее лицо было перевязано бинтами. Знаменитость также надела повязку-бандаж. После этого поползли слухи о том, что Барановская могла сделать пластическую операцию.

Видимо, Юле надоели слухи и сплетни. Сутки спустя она разместила в блоге свежее фото. В кадре артистка позирует рядом с младшим сыном Арсением во время совместного просмотра фильма.

baranovskaya_tv Настроение - домашнее

Бинты и повязку-бандаж Барановская сняла. Она позирует без макияжа. Телеведущая не стесняется показывать себя в естественном виде и домашней обстановке. На ее лице нет следов от проведенного хирургического вмешательства.

Фанаты отметили, что их любимицы без косметики выглядит очень молодо. "Какая хорошенькая!". "Без макияжа как 15-летняя девчонка", "Юлечка похорошела, глаз радуется", "Выглядите как девочка!", "Юля, вы как брат с сестрой", "Отдых с детками вам к лицу", - восхищаются поклонники.

Напомним, что Юлия Барановская и Андрей Аршавин прожили девять лет. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна. Но вместо того чтобы горевать и плакаться на всю страну о своей тяжкой доле, Барановская неожиданно для всех тихо попала на главный федеральный канал, справилась с возложенной на нее миссией телеведущей, а теперь каждый день вдохновляет собственным примером миллионы женщин.