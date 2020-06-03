Коронавирус в России, последние новости на 3 июня 2020: добровольцев на испытания вакцины нашли в армии, выпускные у школьников будут "вживую"

Клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса начали в Минобороны. Добровольцы нашлись в рядах военнослужащих. Их 50 человек. Среди них пять женщин.

- Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний. Испытания закончатся до конца июля, - заявили в Минобороны России.

Министр просвещения Сергей Кравцов внес ясность в вопрос о формате проведения выпускных вечеров. По его мнению, праздник "вживую" возможен в тех регионах, где уже вышли на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Для всех остальных прощание со школой пройдет в онлайн-режиме. Однако выпускники, по мнению ведомства, могут встретиться очно после ЕГЭ.

Премьер-министр Мишустин представил Путину «Общенациональный план действий» , который определяет меры по восстановлению экономики после пандемии и экономический курс страны два года. Он разбит на три этапа и девять разделов, 30 приоритетных направлений. Подробности тут.

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