2020-06-03T10:34:56+03:00
Звезды

"Эстрада у нас убогая": муж Полины Гагариной поделился своей болью после разрыва с певицей

Дмитрий Исхаков сменил прическу и начал писать грустные стихи о новой жизни
Алена МАРТЫНОВА
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В этом послании подписчики разглядели шпильку в адрес супругиВ этом послании подписчики разглядели шпильку в адрес супругиФото: Борис КУДРЯВОВ
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Расставание одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, которое ни одна из сторон не комментирует, заставляет поклонников строить догадки по их публикациям в соцсетях. Если раньше оба супруга синхронно опровергали слухи (а их за шесть лет брака было немало) и отвечали злопыхателям счастливыми семейные фото, то теперь на их страничках только личная жизнь, у каждого своя. У Полины - новые песни и клипы, прогулки с детьми и регулярные занятия с красавцем-тренером, у Дмитрия - странные сообщения, понятные лишь ему одному, и грустные стихи: фотограф открыл в себе новые таланты.

Дмитрий Исхаков как родного воспитывал сына Полины от первого брака. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дмитрий Исхаков как родного воспитывал сына Полины от первого брака.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Одно из последних стихотворений фотографа Исхакова оказалось настолько лирическим, что не на шутку испугало его подписчиков:

Мне легко и свободно, я вышел из тела,

Пусть полежит, оно очень устало.

Куда-то стремилось, чего-то хотело,

Страдало, болело и вот перестало.

Куда же теперь? Отсюда подальше,

В иные миры, где чувства острее,

Не ждите меня, вернусь я не раньше,

Чем время угаснет и солнце истлеет.

- Официально хоть ничего не подтвердили, но судя по вашим стихам, вам очень плохо после разрыва с Полиночкой. Переживаем за вас. Вы только глупостей не наделайте, - пишут фотографу обеспокоенные поклонники.

Между тем, как признался пока еще законный муж Гагариной, ему даже звонят с просьбой умерить активность в Инстаграме.

- Знаете, я подумал, может зря я публикую. Зачем? Столько личных эмоции и на показ. Даже звонят, говорят не делаq так, - признался Исхаков. - А я вот рассудил: разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли. И если хоть одному человеку срезонирует мое творчество, буду рад. Да даже если никому не зайдет, ну что же, не беда. Да захочу, вообще запою! Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет - хуже не станет. Ждите меня на следующем "Голосе" (где, как известно, вокалистов судит Полина Гагарина. - Ред.)...

isxakovisxakov
Дмитрий Исхаков стал блондином
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В этом послании подписчики разглядели шпильку в адрес супруги. "А откровения про "убогую эстраду" нахлынули только после развода с основной её представительницей?", - спрашивают комментаторы.

Кроме того, отметили поклонницы и изменившуюся внешность фотографа - брюнет от природы с благородной сединой на висках теперь стал блондином. И эту перемену, конечно, связали с началом новой жизни, однако мнения подписчиц разошлись: кому-то фотограф больше нравился с прежней прической. Как, видимо, и Полине Гагариной...

ИСТОЧНИК KP.RU

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