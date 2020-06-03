Комендантский час для Варвары Карауловой: девушке хотят запретить выходить из дома на 9 лет

Напомним, что Варвара Караулова - экс-студентка философского факультета МГУ. В 2015 году в мае она сбежала из России и попыталась перебраться на территорию ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Была задержана при попытке незаконно пересечь границу. Возвращена домой в Москву. Варвара объяснила, что влюбилась по переписке, и ехала к любимому.

Однако, осенью того же 2015 года она была задержана. А в декабре 2016 суд приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима по статье 205.5 «Участие в деятельности террористической организации».

Варвара свой срок уже отсидела и вышла по УДО. Условный срок тоже уже закончился.

- И тут мы вдруг неожиданно узнаем, что ещё 24 апреля Кунцевским УВД был направлен иск в суд об установлении административного надзора, – рассказал “Комсомольской правде” адвокат Карауловой Сергей Бадамшин. - Не уведомление, не копий постановления иска мы не видели. Нам ничего не вручали, не звонили, не сообщали. Кроме того, по закону такие иски должны рассматриваться течение 20 дней. Прошло уже 40. То есть все, что могло быть нарушено, уже нарушено. Тем не менее, завтра состоится заседание. Вообще по закону МВД могут устанавливать надзор за лицами, осуждёнными за терроризм. Но те ограничения, которые они хотят применить к моей подзащитной, даже жёстче чем были установлены судом по УДО.

- Может она что-то нарушала?

- Нет, приходила строго в определённые дни. Уведомляла органы обо всех своих передвижениях:на дачу уехала - сообщила. К уполномоченному по правам человека Вологодской области уехала – сообщила. Абсолютно никаких претензий к ее поведению не было, наоборот.

- Что именно хотят запретить делать Варваре?

- Покидать квартиру с 22:00 до 6:00 утра вплоть до 27 апреля 2029 года. То есть 9 лет. А еще обязательная явка в территориальный отдел для регистрации 2 раза в месяц. Грубо говоря, хотят установить личный комендантский час для отдельно взятой Карауловой. Девочка только замуж собралась, жизнь налаживается. А тут опять. Такое чувство, что кто-то там перед кем-то решил выслужиться, использовав такую громкую историю. Завтра на заседании узнаем подробности.

Напомним, что в середине мая Варвара объявила о том, что выходит замуж. Ее избранник - адвокат Олег Елисеев.