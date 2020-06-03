Взгляд с 6-го этажа

Изнасилование было, но какое? Подробностей мы, похоже, не узнаем.

Я имела счастье дважды заниматься этой феерической историей.

Первый – осенью 2018 года, когда свежеизнасилованная Гульназ лечилась в больнице: друзья арестованных полицейских наперебой рассказали мне, что жертва – пьяная шалава: никаких следов изнасилования у нее нет, она сама лезла к мужикам, которые занимались сексом не с ней, а со своими вызванными на пьянку постоянными любовницами. Заявление – месть за моральную стойкость полковников.

Во второй раз я нога за ногу притащилась в Уфу нынешней зимой, после того, как суд дал «морально стойким» 6-7 лет лишения свободы. Мне повезло достать уголовное дело, и я убедилась, что мне говорили не всю правду. Есть и следы – порывы от противоестественного акта, и, главное, «биология». У потерпевшей Фатхлисламовой в трусах – клетки обвиняемого Яромчука. У Яромчука в трусах – влагалищные клетки Фатхлисламовой…

Факт был, железно. Но как же двое остальных полицейских, Галиев и Матвеев?

Получалось, что их осудили только на показаниях потерпевшей. А веры им, если честно, не было. Потому что девушка была пьяна в стельку: не помнила, как добралась домой, наутро выясняла…

Я выдвигала версию, что руководитель ОМВД Уфимского района Матвеев мог быть организатором надругательства (у него были серьезные причины для недовольства подчиненной), а Галиева считала максимум свидетелем (он не знал, как удрать с этой пьянки) – но это лирика: следствие-то роли в преступной группе не расписало.

У следствия каждый замазан.

Я позвонила адвокату:

- Что у вас там опять? Как суд объяснил новое решение оправдать Матвеева и Галиева?

Адвокат был честен:

- А мы не знаем! Нам протокол пока не выдали: решение огласили, а чем коллегия руководствовалась, не сказали! Я предполагаю, сыграла роль новая экспертиза, которую мы сделали после приговора. Дело в том, что в самом начале Фатхлисламова меняла время преступления: сначала говорила, что это было с одиннадцати ночи до половины первого, а потом, когда мужики заорали, что в это время были дома, есть видеозаписи-свидетели, поехала по направлению следователя в Москву на процедуру восстановления памяти...

- Ее делает центральный Следственный комитет, СК РФ?

- Да. В ходе этой процедуры потерпевшая, якобы, «вспомнила», что ее насиловали чуть не с семи вечера много часов, так наши обвиняемые все попали. А теперь мы нашли специалиста, профессора, нашли методику восстановления памяти, и наш эксперт разбил доказательство целиком и полностью! Процедура была нарушена, в итоге, ложь!

Дело ясное, что дело темное. Неспроста судьи решили прислушаться не к дипломированному специалисту СК РФ, а к местному башкирскому профессору-психологу…

Силы, перетягивающие это дело, как канат, слишком серьезные. Папа потерпевшей Гульназ Фатхлисламовой – вице-премьер Башкирии. Обвиняемый, ныне оправданный бывший начальник райотдела Эдуард Матвеев дружил с другим вице-премьером и сам без пяти минут был членом правительства: именно переход на новую работу отмечали на той безобразной пьянке…

Нам остается только наблюдать игру со стороны. Мяч на стороне потерпевшей: она грозит подать в кассацию. Ведет команда полицейских.

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