Почему «белую» Америку ставят на колени и чем все это кончится

Это древний и очень символичный жест – человек стоящий на коленях. Символизирует он унижение и полную покорность. Стоящего на коленях человека можно пороть, а можно отрубить ему голову. В архаичной уголовной культуре не встать на колени, подчиняясь чьей-то воле, считается очень важным. Существует даже сакральная татуировка – восьмиконечные звезды на коленных чашечках. Сомневаюсь, что в США к этому жесту относятся как-то по-другому. Все все прекрасно понимают – и те, кто ставит и те, кто встает. Одна категория граждан США ставит на колени другую категорию, строго по цвету кожи. Официально, в американских СМИ, эта процедура подается как «борьба с расизмом» и никого не смущает, что одна раса унижает другую. Соотношение белых и негров в США примерно 72,4% к 12,6%, по данным 2010 года.

Вы извините, конечно, но слово негр полностью соответствует всем лексическим нормам русского языка, поэтому я его буду употреблять. А в США, пусть стоят на коленях и не употребляют. Расплачиваются за грехи предков. Еще испанцев, голландцев и англичан надо поставить – они негров покупали в Африке и продавали в Америку. И французов, конечно. Вообще, всю Европу.

Штаты больше не будут прежними. Потому что такое не забывается. Это не справедливо. Если хочется спросить за рабство – требуйте с потомков старых англосаксонских фамилий, разбогатевших с рабского труда на плантациях. Если таковые еще найдутся в США, и вы не побоитесь к ним подступиться.

Работники одного из магазина Манхеттена опустились перед протестующими на колено.Фото: REUTERS

А потомок бедной ирландской семьи, сбежавшей за океан от голодухи, он-то в чем виноват? В том, что белый?

Не впаривают ли нам под видом «борьбы с расизмом» натуральное расовое противостояние? Не сломался ли тот самый пресловутый американский «плавильный котел»? По всем признакам – да, не выдержал. Бульон толерантности прокис и пошел зловонными пузырями. Открываешь любой поисковик, набираешь два слова «на колени» и смотришь, кого сегодня в США негры на колени поставили. Тут и полиция, и военные и просто прохожие. Белые неграм ботинки целуют или мусор за ними подбирают.

И мне в этом радостном калейдоскопе расовых унижений, не хватает роликов с теми белыми, которые отказались становиться на колени. Знаете, почему? Допускаю, что их забили на месте съемки, выключив камеру в телефоне. Нет, можно предположить, что извинились и пошли дальше: искать более покладистого и виноватого белого, но вы сами в это верите? Какой вариант более реальный для сегодняшних США?

Не знаю, может очнутся какие-нибудь уважаемые негры и скажут из телевизора на всю Америку: «Эй, вайт бро, чото мы как-то перегнули с этой постановкой на колени. У нас же одна страна, мы ее вместе строили – факт. И в Нормандии высаживались и на Окинаве, в джунглях Вьетнама прикрывали друг друга. Извини, не держи зла, давай все забудем - рабство и колени?».

В США белые на коленях попросили прощения у темнокожих.

Но, не будет такого. Я видел, как закручивается маховик войны – несколько раз видел. Его стоит только стронуть с места и остановить уже невозможно.

Второй великий эксперимент по созданию одной страны для людей совершенно разных рас закончился провалом до США. В ЮАР, под нажимом всего «цивилизованного человечества» ликвидировали систему сосуществования белых и негров под названием «апартеид». Не очень справедливую, но работающую. И ЮАР, самая успешная страна Черного континента, скоро догонит бедную Эфиопию по уровню жизни и ВВП. В своем движении на дно.

В США попытка предоставить всем расам равные права, быстро, всего за 40 лет, выродилась в систему «обратной дискриминации» большинства меньшинством и лютый расизм с другим знаком. Сейчас США в последней стадии – на пороге гражданской расовой войны. Колониальной Европе приготовиться.

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