И кругом тлеют пожары. В США протестанты оставляют после себя разбитые витрины и пустые полки

В США уже восьмой день подряд не стихают акции протеста. Манифестанты вышли на улицы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания полицейский Дерек Шовин несколько минут давил коленом задержанному на шею. Из-за этого он задохнулся и скончался от остановки сердца.

Момент задержания сняли случайные свидетели. Видео довольно быстро облетело соцсети. Темнокожее население возмутилось беспределом американской полиции и вышло на улицу.

Свои лозунги протестанты оставляют всюду, в основном на витринах магазинов, где остались целыми стеклянные витрины.Фото: EAST NEWS

А по утру они проснулись… С наступлением нового дня местные жители обходят Манхэттен после ночного разгула протестующих. Разграбленными оказались десятки магазинов, в том числе, компании Leica, где выставлены на продажу дорогая фототехника.Фото: REUTERS

Свой протест манифестанты выражают не только в виде мирных маршей в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде, но и разграблении магазинов.Фото: REUTERS

Не гнушаются темнокожие протестующие растаскивать товары из супермаркетов, оставляя на полу перевернутые полки.Фото: REUTERS

После «посещения» манифестантами супермаркетов, полки остаются пустыми, словно люди запасаются перед новой волной карантина из-за коронавируса.Фото: REUTERS

Некоторые особо дотошные митингующие снимают приглянувшиеся шмотки даже с манекенов, оставляя их в буквальном смысле без штанов.Фото: EAST NEWS

Излюбленным местом манифестантов остаются люксовые магазины.Фото: EAST NEWS

От ночных погромов пострадал и официальный магазин Microsoft, располагающийся на Пятой авеню в Нью-Йорке. На утро рабочие заколотили разбитые стекла фанерными листами.Фото: REUTERS

На своем пути протестанты ничего не щадят - ни рестораны, ни галереи, ни выставочные павильоны. В том числе, музыкальные магазины. Кто-то не поленился и вытолкал рояль на улицу.Фото: EAST NEWS

Если уж выходить на митинг, то красивой и при полном параде! Самым ходовым товаром у темнокожих протестанток оказалось нижнее белье популярной фирмы Victoria’s Secret.Фото: EAST NEWS

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