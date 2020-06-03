Маргарита Симоньян — о бунте в США: Такого жесточайшего разделения в американском обществе не припомню

В США уже почти 10 дней продолжаются массовые протесты, вызванные убийством афроамериканца полицейским в Миннесоте. Комендантский час, ввод нацгвардии, убитые (в том числе среди стражей порядка), погромы и снова погромы…Можно ли утверждать, что за океаном началась вторая Гражданская война? Об этом «КП» рассказал человек, хорошо знающий США изнутри, — главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

ЕСТЬ ЛИ В МИННЕСОТЕ РУКА МОСКВЫ?

— Некоторые заокеанские эксперты, наподобие экс-советницы Обамы — Сьюзан Райс, обвинили в протестах… Россию.

— Сьюзан Райс просто других стран не знает, кого-то же надо обвинить. Но это просто смешно. Помните, когда были всевозможные «цветные революции», то совершенно справедливо обвиняли Америку во вмешательстве в дела этих стран. Печеньки Нуланд (знаменитый эпизод в декабре-2013: помощник госсекретаря картинно раздавала угощения активистам киевского майдана — прим. ред.) и прочее. А международные организации, американские в том числе, хохотали: «Вы не замечаете собственные провалы, ищете руку госдепа, когда на самом деле протест — результат ваших внутренних проблем».

— В данном случае — уже, без шуток, американских?

— Проблема рабства в США существовала задолго до принятия Декларации о независимости в 1776 году. И она никуда не делась, принимала разные формы, вылилась в Гражданскую войну 1861-65, потом превратилась в сегрегацию, с которой тоже боролись. А сейчас — вот это…

— Вы в девяностые учились в школе в Нью-Гемпшире. Случаи расизма наблюдали?

— Лично не сталкивалась — жила в таком городе, где очень мало населения, которое в Америке принято называть афроамериканцами. В школе, где я училась, было четыреста детей и только две чернокожих девочки. Сёстры. То есть там была всего одна афроамериканская семья, и все их любили, к девочкам этим в нашей школе относились прекрасно.

Но штаты и города — они разные. Нужно смотреть статистику. Мы прекрасно знаем: американские полицейские убивают больше тысячи человек в год, как правило, совершенно неспровоцированно. И чернокожих в этом количестве убитых непропорционально больше, чем не чернокожих.

Уличный протест в Луисвилле, штат Кентукки.Фото: REUTERS

МЕНТАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ

— Почему же всё именно сейчас началось?

— Это не сейчас началось. Всегда было. Не первый бунт.

— Но масштаб колоссальный: несмотря на 10 тысяч задержанных — погромы в 140 городах.

— Да, первый — такого масштаба. Но масштаб зависит от многого. Во-первых, все наслоилось на и так чудовищное политическое и ментальное расслоение в американском обществе — какого я, например, в свою бытность в США не припомню. Возникло оно с избранием Трампа. Такого жесткого, жесточайшего разделения, когда часть страны его обожает, а другая часть страны ненавидит, не припоминаю ни с одним другим президентом. Всегда были небольшие расхождения — ну ладно, хорошо, поживем с этим, через четыре года переизберем. А так, чтобы люди на полном серьезе писали: «Эмигрируем в Канаду, если он победит», — такого диссонанса в обществе не было.

— И, вдобавок, коронавирус.

— Конечно, когда все наслаивается: конфликт в обществе, потом еще «ковидные ограничения», люди устали, людям тяжело, огромное количество потеряло работу. Но в этом протесте лишь часть — собственно протест. Его можно понять и объяснить. Ведь, действительно, американское общество устроено несправедливо. Нравится нам это или не нравится, это надо признать. Непропорционально большое количество темнокожих сидит в тюрьмах по отношению к другим расам. И многое другое.

— Говорят: но ведь чернокожий президент Барак Обама был, какие проблемы?

— Он не имеет отношения к потомкам рабов, к потомкам тех, кто на себе испытал чудовищное рабство. Обама к ним не относится. Вырос в белой семье, будучи сыном белой женщины и кенийского студента. Совершенно другая субкультура, совершенно другая судьба.

А у многих людей, которые рождаются в других семьях, — судьба предопределена самим несовершенством американского общества. Начиная с того, что там колоссальная разница в уровне школ, в зависимости от района и штата, и нет бесплатного высшего образования.

Так вот часть протеста — она об этом. Тогда как другая — вообще о другом. Просто грабежи и мародерство (тоже спровоцированные во многом безработицей, нищетой, безысходностью).

В Нью-Йорке несколько ночей подряд протестующие грабили лучшие бутики Пятой Авеню.Фото: REUTERS

ВТОРАЯ ГРАЖДАНСКАЯ?

— Там видео были: полицейские и обычные белые вставали на колени.

— В Америке почти любая серьёзная ситуация — справедливая, не справедливая, не важно, — в силу того, как устроено это общество, особенно последние годы, превращается в массовый психоз. Когда люди охвачены эмоцией, то эта волна оказывается выше и закона, и подчинения приказу, и чего бы то ни было разумного.

— Еще странные фотографии — на пути погромщиков стоят поддоны с кирпичами и булыжниками, как будто кто-то расставляет.

— Я не на месте, кто расставлял поддоны — не видела, в теории заговоров стараюсь не верить.

Полицейские разгоняют протестующих в Вашингтоне, 2 июня 2020 г.Фото: REUTERS

— А что дальше будет? Вот Трамп победит?

— Не знаю, мне самой интересно. Я никогда не делаю прогнозов. Потому что говорить то, о чём не знаешь, глупо. А знать заранее невозможно. Наблюдаем.

— Есть ощущение, что там началась гражданская война? Или она за минувшие 160 лет не заканчивалась?

— Там есть гражданское напряжение. Сейчас оно приняло очертания предвестников гражданской войны. Но учтите, пока еще не задействована (так, как может быть задействована) армия. Пока ещё никто не отдавал приказа стрелять на поражение. Пока ещё всё происходит в виде полицейских или гвардейских разгонов протестов и мародерства. Вот когда начнут стрелять (я имею в виду: когда власть посчитает, что все зашло так далеко, что нужно отдавать приказ стрелять), — вот тогда это уже будет можно назвать гражданской войной.

— Не резиновыми пулями стрелять.

— Не резиновыми.

Участница протестов в городе Бостон, штат Массачусетс.Фото: REUTERS

«ПОТОМУ ЧТО ЖИТЬ НАДО НА РОДИНЕ»

— Полиция во время «амеромайдана» проявляла насилие к журналистам. Это нормальная ситуация?

— Ну, для Америки — совершенно нормальная. Америка, которая вопит по поводу ущемления прав журналистов по всему миру, ущемляет права сотрудников СМИ всегда, на всех митингах. Это не первый раз, не пятнадцатый. Наших журналистов не раз и избивали там на акциях протеста, и арестовывали, и сажали в тюрьму, хотя прекрасно знали, что они просто исполняли свои обязанности. И по 36 часов наши люди находились там в тюрьмах в наручниках. Это нормальное состояние американского общества. Нормальное состояние американского лицемерия, когда они всему миру рассказывают, «как надо», а на самом деле жёстче, чем у них, обращаются с журналистами только в совсем уж таких вот, с точки зрения Америки, странах-отщепенцах.

— Нашим соотечественникам в США, если бы не было коронавирусной блокады и закрытия границ, вы бы что посоветовали? Возвращаться, учитывая, как там горячо? Или брать винтовку в руки?

— Я, как патриот своей страны, всем соотечественникам — и в США, и не в США, и во время коронавируса, и не во время, — всегда советую возвращаться.

— Почему?

— Потому что жить надо на родине.

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