"Она выпивает": бывшая невестка назвала причину развода певицы Анастасии и певца Юлиана

Не успели поклонники порадоваться счастливому замужеству певицы Анастасии и певца Юлиана, как месяц назад громом среди ясного неба стало известие о том, что артисты разводятся через год после свадьбы. И если сама Анастасия упрекает восьмого мужа за неудачные попытки ЭКО, бывшая невестка певицы назвала настоящую причину расставания одной из самых необычных пар российского шоу-бизнеса.

Певица Анастасия называет глупой ошибкой свои отношения с певцом Юлианом. Их роман длился больше 30 лет. По словам артистки, брак разрушен, так как она не может подарить избраннику ребенка. "Я старалась всячески этот брак сохранить. То счастье, которое я ожидала получить, я не получила", - заявила Анастасия в программе "Прямой эфир".

По ее словам, сразу после свадьбы начались скандалы и упреки со стороны 46-летнего Юлиана.Он хотел детей, но она в свои 54 года не смогла забеременеть. Муж настоял на ЭКО. Но обе попытки оказались неудачными.

"Я категорически, как и наша церковь, против ЭКО, суррогатного материнства. Но он настоял, прекрасно понимая, что в моем не юном возрасте это очень опасно. Я просто пошла на это, на такой риск", - высказалась звезда.

Артистку возмущает еще и тот факт, что ей приходилось утешать мужа. "Я как мама уже выступала. Я его очень успокаивала и утешала. Пошла на вторую попытку, хотя врачи мне практически запрещали", - откровенничает с Андреем Малаховым исполнительница хита "Мамин крестик".

Однако бывшая невестка певицы Эдика Лялина заявила, что причиной развода артистов стала алкогольная зависимость Анастасии. По словам женщины, из-за пристрастия артистки к алкоголю Юлиан и подал на развод.

"Я на 99% уверена, что разводятся они из-за того, что Настенька накосячила. Она человек, который явно прибухивает. По лицу видно, что человек выпивает. Ей абсолютно никто не нужен в этой жизни, кроме себя и алкоголя. Я уверена, что Юлиану просто надоели эти вечные пьянки, вечные загулы. Анастасия общается как быдло. Юлиан достоин более интеллигентной молодой женщины", - сказала, как отрезала, родственница. Она посоветовала Анастасии закодироваться.