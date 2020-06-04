"Безумно волнуемся": Наталья Подольская ради любви к сыну решилась на новое испытание

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты десять лет. Они воспитывают сына Артемия и мечтают о втором ребенке. Последние пару лет певице то и дело приписывают вторую беременность. Поклонники замечают у артистки округлившийся животик. Звезда с юмором относится к слухам, а на днях объявила о скором пополнении в семье.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков 10 лет ждали появления своего сына. 5 июня 2015 года певица родила Артемия. Совсем скоро мальчик отпразднует первый юбилей. Ему исполняется 5 лет.

Родители души не чают в наследнике, потому о подарке решили позаботиться заранее - у них появится новый член семьи. Тем более они давно знали, о чем мечтает Артемий.

Наталья призналась, что они с мужем решили подарить сыну собаку. "Нам предстоит новое испытание, новый этап. Мы ему дарим собачку. Порода называется кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Тема давно ждет и мечтает об этом. И мы сами безумно волнуемся", - рассказала певица в эфире радио Romantika.

По ее словам, с появлением нового члена семьи меняется жизнь. "Появляется дополнительная ответственность", - уточнила она.

Артистка отметила, что пока сынок не вырос, ухаживать за питомцем придется ей и супругу. "Но Тему мы тоже будем привлекать", - отметила звезда.

Нам предстоит новое испытание, новый этап, — сказала она, — потому что мы ему дарим собачку. Он очень ждет, давно мечтает об этом. И мы сами безумно волнуемся, ведь с появлением собаки меняется жизнь всей семьи».

Стоит отметить, что Артемий также мечтает о сестренке. Он уже и имя для малышки придумал. "Я бы Оля ее назвал!", - заявил он.

Сейчас Наталья и Владимир полностью растворились в заботах о сыне. Они часто спорят из-за того, как воспитывать мальчика. По мнению певицы, муж слишком много позволяет ребенку. "Папы - они инопланетяне, у них свои законы, и иногда у меня глаза лезут на лоб от того, что супруг позволяет сыну. Но с другой стороны самое главное - активное участие папы в жизни ребенка. Гораздо хуже, когда отцу все равно, что и как с малышом", - резюмировала Подольская.