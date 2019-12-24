2019-12-24T00:25:53+03:00
Звезды

"Вовка, прости": Наталья Подольская разделась назло Собчак

Супруга Владимира Преснякова сразила наповал откровенным снимком
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков.Наталья Подольская и Владимир Пресняков.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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На днях в российском шоу-бизнесе разразился грандиозный скандал. Ксения Собчак критически высказалась в адрес "оголяющихся от отчаяния" женщин за 40. Многочисленные знакомые телеведущей и даже близкие подруги восприняли ее откровения в штыки. А кто-то даже запустил в соцсетях флешмоб в защиту зрелых дам. Мол, после 40 жизнь только начинается. Не осталась в стороне и Наталья Подольская.

Супруга Владимира Преснякова хоть и не попадает в категорию "оголяющихся от отчаяния" женщин за 40, так как ей всего 37, но назло Ксении Собчак разделась. Наталья Подольская предстала перед публикой в купальнике.

Она показала стройные ноги и идеальный пресс. Изюминкой стали розовые чулки и черный глянцевый плащ. "Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40... Вовка, прости! Ты единственный", - подписала фото жена музыканта. Свой пост она сопроводила хэштегом: "бес в ребро".

nataliapodolskayanataliapodolskaya
Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40...
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Поклонники восхитились фигурой звезды и осыпали ее комплиментами: "Как твоему Вовке повезло", "Смело! Молодец, Наташа! Вовка, не ругай ее", "У Наташи классная фигура, сногсшибательная и сексуальная", "В 40 будете еще краше", "Наташа, Вы огонь", "Конечно, такое тело грех не показать, не то что дряблые фигуры у некоторых", "Когда есть что показать! Надо показывать!", "Вова красавчик, он будет любоваться вместе с нами".

Примечательно, что Владимир Пресняков пока не отреагировал на откровенный снимок жены. Впрочем, это не первый раз, когда его супруга будоражит публику снимками в бикини. А вот обнаженной фотосессии Наталья пока не устраивала в отличие от супруги писателя Александра Цыпкина.

Собственно, после откровенного фото Оксаны Лаврентьевой ее заклятая подруга Ксения Собчак и написала свой критический пост про дам в возрасте. Телеведущая особо подчеркнула, что речь шла совсем не про бизнесвумен, а навеяно лентой в ее блоге. Супруга режиссера Константина Богомолова, который, к слову, и сам выходил на публику в чем мать родила, уверена, что в 20 лет сниматься обнаженной это нормально, а в 40 - "это уже призыв". С ней согласились далеко не все. Светлана Бондарчук, Анна Седокова, Ника Белоцерковская и другие звезды, которым за 40, стали отстаивать свое право на "обнаженку".

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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