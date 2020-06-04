Как кумовство и родственные связи спасут экономику. Разбираемся, в чем выгода семейного бизнеса

Несколько дней назад премьер Михаил Мишустин предложил план по восстановлению отечественной экономики. Среди 500 направлений есть и предложение ввести в нашу деловую жизнь такое понятие как коллективный (семейный) патент. Об этом говорили еще с 2018 года, в июле 2019-го президент Владимир Путин идею поддержал. Вместе с экспертами пытаемся понять, как это будет работать и что это даст.

А ЧЕМ ПЛОХО БЕЗ ЭТОГО ПАТЕНТА?

- На практике предпринимателю часто помогают в делах члены его семьи, - рассказал «КП» первый вице-президент Опоры России Азат Газизов. - Если их оформлять официально, то мы специально подсчитали, надо на каждого оформить примерно 40 разных документов — договоры, табели, заявления. Очень много канцелярской работы, смысл которой непонятен.

По данным ТПП, 82% работников и предпринимателей отмечают крайне сложные правила регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса.

ЧТО ЗА СЕМЬЯ ТАКАЯ ДЕЛОВАЯ?

Кто читал список Мишустина, обратил внимание, что в нем фигурирует именно такой термин: коллективный (семейный) патент. Что за коллектив такой? Штука в том, что юридическое понятие семьи не всегда совпадает с общепринятым. Жил сын с мамой-папой — это одна семья. Вырос, отделился — уже с мамой-папой не семья. В юридическом смысле, какими бы теплыми не были отношения. У отдельно живущих родителей-пенсионеров — тоже своя семья.

- Расширительное понятие «коллективный» дает возможность вовлекать в семейный бизнес и тех членов семьи в нашем общепринятом понимании, которые живут отдельно и юридически членами семьи не являются, - пояснил Газизов.

То есть держат муж и жена ресторан, у нас дети-подростки на подхвате. Взрослый сын с женой живут отдельно, но тоже в бизнесе. Ну и отцу-пенсионеру нашлась работа — договариваться с контролирующими организациями. Вот на всю эту «мафию» и может распространяться действие их коллективного (семейного) патента.

А СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ ЗА НЕГО НАДО?

- Мы считаем, что здесь нужно действовать по аналогии с налогом на профессиональный доход или как его называют, налог для самозанятых — 4 процента от услуг и работ, выполненных для частного лица, и 6 — для юридического. Патент часто понимают, как выкуп права в течение какого-то периода времени заниматься определенной деятельностью, но это очень громоздко будет — определять, сколько надо платить за домашний ремонт, сколько за ресторан. Налог это и проще, и справедливее.

ЕСЛИ ЭТО ТАК ВЫГОДНО, ТО ВСЕ МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИКИНУТСЯ РОДНЕЙ

- Такое искушение у многих наверняка возникнет, - соглашается наш собеседник. - Но это же очень просто при регистрации семейного предприятия подтвердить родственные связи. В наследственных спорах это делают, значит и в контролирующей сфере смогут.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Выгода для предпринимателя и его семью понятна. Налог становится ниже даже для тех, кто работал на упрощенке. Члены семьи не будут платить ЕНВД (подоходный налог) 13%. Меньше бумажек и отчетов. Да и платить внутри семьи можно поменьше, чем наемному работнику. И на добросовестный труд можно рассчитывать — работают же на себя, а не на чужого дядю. Все это так, а вот только государству-то что от этого?

- Стимул для деловой активности населения, - говорит Газизов. - Появятся новые рабочие места, новые предприятия, пойдут налоги. В Западной Европе очень распространен такой вид бизнеса, особенно в области общественного питания. За счет низких издержек, такая модель бизнеса получается очень рентабельной.

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