"Ужас в душе": россиянам предсказали техногенные катастрофы

Астролог Василиса Володина обратилась к подписчикам с призывом быть очень аккуратными. По ее словам, в настоящее время слишком велик риск техногенных катастроф.

"Хотела написать сегодня о веселом, но события не позволяют хихикать. Земля, родная, как же человек умудряется загадить тебя! Нет слов, один ужас в душе", - начала свое сообщение Василиса Володина.

vasilisa.volodina Хотела написать сегодня о веселом, но события не позволяют хихикать

По ее словам, причиной происходящего стали затмения. "А еще в эти дни задействовано такое понятие как «ось катастроф». Две неподвижные звезды на нашем небе – Альдебаран-Антарес", - отметила астролог.

Астролог Василиса Володина.Фото: Личный архив

Она также привела факторы, которые способны увеличивать риск техногенных катастроф. В течение 2020 года они встречаются пять раз. "Две точки в прошлом - с 16 по 21 января и с 27 февраля по 2 марта. Текущий период риска – с 25 мая по 2 июня. И еще два впереди - с 31 августа по 4 сентября. И с 30 ноября по 4 декабря", - предупреждает Василиса.

Эксперт призвала всех быть осторожными на своем рабочем месте. "Особенно в эти даты. Может быть поставить заранее напоминалки на телефон, чтобы прогноз не улетучился из памяти. Эти периоды катастрофических событий, а не личного травматизма. Совпадение может быть не случайным, если у Вас есть какой-то объект в гороскопе от 8 до 12 градуса мутабельных знаков", - резюмировала Володина.