"Как будто не в себе": астролог Василиса Володина назвала виновницу фатальных поступков принца Гарри

Судьбоносное решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий, отречься от титула и покинуть Великобританию не обсудил только ленивый. Одни поддерживают влюбленных, другие критикуют, третьи с интересом наблюдают за развитием событий, строя различные предположения и догадки. В свою очередь, астролог Василиса Володина заявила, что все поступки Гарри совершил будто под гипнозом. Более того, она назвала принца "заложником без своей воли".

"Помните сказку, где принцесса пренебрегла принцем, но целовала свинопаса? Напомню, что венценосная дурочка осталась ни с чем, а принц при своих. Увы, жизнь всегда грустнее… Одним принцем в мире только что стало меньше", - обратилась Василиса Володина к подписчикам блога.

После чего разложила по полочкам происходящее с Гарри. "Пришла очередь Нептуна, который, пройдясь по Марсу в гороскопе Гарри Виндзора, заставил принца отказаться от королевских полномочий. Январь-2020 финалит важные события у всех, кто переживал их в мае, октябре и ноябре-2019. Он позволяет завершить цепь событий, а полное прозрение ждет в феврале", - заявила астролог.

Гарри родился 15 сентября 1984 года. "Это предвещает скандалы, интриги, а главное дурацкие, ошибочные действия, которые человек предпринимает, находясь как будто не в себе. Близкие крутят пальцем у виска, но он-то сам уверен, что чешет верным путем, неповторимым и прекрасным! Рулят эмоции. Потом удивляется, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна. Гарри попал в его лапы еще в 2019 году. История началась в мае-2019, когда родился Арчи (родители сразу «записали» ребенка без титула, 1-я ошибка). Вторжение прессы стало совсем тяжко выносить, а «бабуля» ни капли не смягчилась к избраннице внука. Дальше, в октябре и ноябре-2019 Гарри и Меган дают смелое интервью о том, как «достали» журналисты и как они страдают от придворных правил, «джинсы не носи, устрицы не ешь…». Это тоже было нерациональным действием, не прибавившим любви королевы (2-я ошибка) . И вот в январе-2020 «эпикфейл» - по-быстрому отреклись, не поставив в известность британскую королевскую семью. Спасибо тебе, Нептун, в образе Меган", - написала Василиса.

hrhofsussex Меган с нежностью смотрит на Гарри

Она отметила, что февраль будет разочаровывающим для Гарри, так как принц уже сожалеет о своем поступке. "Задачу пара ставила другую, конечно: отстоять свои свободы, «выторговать» больше позитива и денег в свой адрес... Не вышло, надо было спросить совета астролога", - констатировала Володина.

В комментариях под ее сообщением завязалась бурная дискуссия. Астролог, отвечая на вопросы подписчиков, назвала виновницу фатальных последствий для Гарри.

"Он только что выпал из системы, в которую был встроен 40 лет жизни и которая его поддерживала. И других условий он не знал. А сейчас он вышвырнут из этой системы, причем даже не по собственному желанию. А потому что его супругу она не устроила. Он заложник без своей воли в этом процессе, даже если ему кажется иначе. То есть ему кажется, что он принял решение. А это сделали за него", - поведала Василиса.

harryheartsmeghan Принц Гарри

Она напомнила, что ошибочные решения Гарри принимал с весны-2019 года. "И сейчас просто мы видим итог этой череды неверных решений. Их всем дворцом отрезвляли, но после того, как они выступили перед прессой осенью и наябедничали как первоклассники, они были уже неинтересны", - отметила Володина.

По ее словам, Меган Маркл, как типичная американка, воспитана в представлении, что если она хочет, она получает. "А у нормального человека логика другая - если я хочу получить, я понимаю,чем плачу за это. В итоге свободной Меган - свободные источники финансирования", - резюмировала астролог.

Стоит отметить, что в британской прессе сейчас активно курсируют слухи о том, что Гарри пожалел о своем решении покинуть Великобританию. Принц также признался, что опечален отказом от титула. Он заявил, что хотел служить королеве и любит Великобританию, однако был вынужден пойти на крайние меры в интересах жены и ребенка. Кроме того, герцог Сассекский заскучал по друзьям, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

king_and_queen_and_prince Гарри с женой

Напомним, 20 января принц Гарри уехал из Великобритании в канадский Ванкувер к жене Меган Маркл и восьмимесячному сыну Арчи. Семья поселилась на вилле Mille Fleurs стоимостью около 664 миллионов рублей.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми. После этого было принято решение, что с весны 2020 года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.

Отказ принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий уже назвали катастрофой для королевской семьи. Скандал ударил по репутации британской монархии.