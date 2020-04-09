2020-04-09T00:16:13+03:00
Звезды

Астролог Василиса Володина по дате рождения назвала уязвимых к коронавирусу людей

Она также обнародовала главную причину проблем в 2020 году
Ольга ЛИБГАРДТ
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Астролог Василиса ВолодинаАстролог Василиса ВолодинаФото: Личный архив
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Василиса Володина составила гороскоп предостережений для людей, которых она объединила в группу ME. По ее словам, те, кто родился в указанные ею даты, наиболее подвержены риску заразиться коронавирусом. Кроме того, астролог рассказала, почему с первых дней 2020 года люди не перестают охать и ахать.

Василиса Володина опубликовала в блоге обширный список, в который попали люди, рожденные в определенные недели с 1950 до 2019 года. Всех, кто оказался в списке МЕ, астролог призвала быть внимательными к своему здоровью.

"Еще одна часть моего «Бесплатного прогноза по дате рождения». Говорим о группе риска ME. Даты рождения попавших в группы риска можете видеть в карусели фотографий", - обратилась она к подписчикам.

Василиса объяснила, что паниковать ни в коем случае не нужно: "А теперь о вирусе. Люди, попадающие в эту группу, меньше других защищены от бронхолегочных заболеваний, и должны беречься в текущей ситуации чуть больше. Нужны внимание, осторожность, гигиена и социальное дистанцирование. От курения тоже стоит отказаться".

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Говорим о группе риска ME
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Она также объявила, что в течение года обещает быть сложной так называемая "детская" тема - от планирования будущей беременности до взаимоотношений с уже имеющимися детьми. У людей группы ME могут возникнуть и проблемы в бизнесе. "В течение года люди рискуют столкнуться с массой досадных повседневных препятствий - от нечестной конкуренции, до проблем в коллективе, с логистикой, технических поломок, контрагентами", - уточнила астролог.

Продолжая тему "необычного времени", специалист заявила, что причиной сложного 2020 года стали многочисленные затмения. "Затмения всегда разворачивают привычный ход событий (как общественных, так и личных) нежданным образом. Сметают и рушат наши планы. А период с декабря 2019-го до декабря 2020-го просто поражает числом затмений. Их за это время должно случиться целых семь штук", - поведала Володина.

Она напомнила, что пока человечество преодолело всего два затмения. "Впереди еще три летних (июнь-июль) и парочка - в конце осени и начале зимы... Мы еще с коронавирусом не разобрались (вирус - дитя солнечного затмения декабря-2019). До следующих затмений осталось меньше двух месяцев", - предупредила Василиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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