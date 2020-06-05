Как я редактировал районную газету: Вставили в заглавие ярмарку тщеславия

Продолжение. Начало см. Часть 1. Часть 2.

ВЕСТНИК-БЛАГОВЕСТНИК

Рабочий день редактора начинается с двух обязательных вещей. Первое: мой куратор сообщает мне, о каких великих свершениях и победах местной власти нужно обязательно информировать население, причем таким образом, чтобы увязать эту викторию с мудрым руководством областного губернатора: «Его фотография в номере должна обязательно присутствовать!» Второе: я, как попка, перезваниваю корреспонденту в его соседний район и передаю наставления начальника. Корреспондент в ответ рапортует: «Сделаем!»

Выполнив эту обязательную программу, перехожу к произвольным упражнениям, то есть общаюсь с людьми, которые в районе живут и занимаются делом. Учат детей. Лечат людей. Строят дороги. Производят дезинфекцию улиц и подъездов. Зачем я этим занимаюсь, и сам не знаю.

Вообще смысл появления моего издания теряется в дебрях замысловатого чиновничьего мозга. В районе уже выходит вполне приличная газета, причем два раза в неделю, в ее учредителях числится в том числе и районная администрация. Но, видимо, кто-то убедил главу, что ей, кроме этого общего рупора, хорошо бы иметь и свой, сугубо личный. На такой орган влияния никаких миллионов не жалко.

Вот и появился мой еженедельный вестник-благовестник с незатейливой шапкой - сначала в ней фигурирует район, а потом обозначение, что это не когда-то там происходит, а сегодня.

Несколько лет назад газета с таким названием здесь уже выходила, но потом закрылась. Была она рекламной. Затевая свое издание, учредители не слишком заморачивались, придумывая новый логотип. Да и зачем? Суть его ведь не изменилась. Разве что если в предшественнице рекламировали пластиковые окна, товары для дома-семьи и услуги по бурению скважин, вспашке огородов и строительству сельских оград из гофротары, то теперь главное содержание издания - бурная созидательная деятельность и свершения главы района.

ПЕЧАТНЫЙ СУБПРОДУКТ

Газетка, которая мне достается от предшественницы, тот еще продукт. Почки, печень и селезенка вперемешку. Как будто газету лудили на коленке в сарае. Явно недолудили.

Особенно меня цепляют жуткие аббревиатуры, заполняющие газетные полосы, как вши шевелюру бомжа. Все эти ДОДХИБУМР, ОНД ИПР, ПСМП и МБУЗ. Трогать их нельзя: чиновникам нравится, потому что придает их конторам и конторкам дополнительную значимость.

Приказ о приеме на работу.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Тем не менее, вступая в должность, я полон радужных планов по улучшению, совершенствованию, преобразованию этого издания в действительно современное СМИ, востребованное читателями, полезное для них и в то же время служащее мостом между властями района и его населением.

Задачу себе ставлю такую: превратить районку в одну из лучших в области. Никаких революций при этом не собираюсь совершать, планируя провести постепенную, шаг за шагом, модернизацию крайне архаичной, беспомощной и унылой газетенки образца в лучшем случае 60-х годов прошлого века, внедряя современный графический макет и наполняя издание местным содержанием, в первую очередь о людях, которые здесь живут. Изменяя стиль и отказываясь от унылых отчетов, махрового бюрократического канцелярита и тухлого и квелого языка аппаратных справок и пресс-релизов. Убегая от тупых, дубовых заголовков типа «С душою к делу», «Творить добро», «Забвению не подлежит» или «Помощь пришла вовремя». Вообще от штампов и банальностей. То есть от всей той мертвечины и казенщины, которая губит местную прессу.

Святая простота… Дорогу осилит неимущий…

КОРОЛЕВА МЕСТНОГО РАЗЛИВА

Когда добрый знакомый, один из лучших в стране газетных дизайнеров, по моей просьбе подготовил новый графический макет, причем сделал это совершенно бесплатно, то есть бюджету этот шедевр газетной мысли не стоил ни копейки, мои кураторы в администрации насупились:

- А чё это ваще такое? Куда вы дели логотип (имелось в виду нелепое сооружение с гербами и крыльями, которое красовалось на обложке. - С. П.) и шрифт вот этот красивый? Немедленно верните!

Нда-а-а уж… Готический шрифт и логотип с коронами выглядели диковато. Особенно в рубриках для сугубо практических заметок типа «Во саду ли, в огороде» или «Как избавиться от клещей».

- Это мы взяли из газеты «Таймс», - гордо объясняет мне мой директор Алиса, тоже гастролер и сподвижница главы района.

- А зачем? - робко спрашиваю я, пытаясь совместить в голове британское консервативное издание с 235-летней историей и районную сельскую газету, цель которой обслуживать сугубо местные цели.

- Потому что так Марьяна Ионовна хочет. Потому что у нас все по-королевски. Все чисто и прилично. Она у нас королева, вы поймите!

Йес, Ваше Величество! Эй, где там Теккерей с его «Ярмаркой тщеславия»?

Готический шрифт и логотип с коронами выглядели диковато. Особенно в рубриках для сугубо практических заметок типа «Во саду ли, в огороде» или «Как избавиться от клещей».Фото: Валентин ДРУЖИНИН

ЛАКЕЙ В ПРИХОЖЕЙ

В натужной чиновничьей подобострастности и желании угодить начальнице они, похоже, сами не знают, чего хотят, отдавая странные указания:

- Любые тексты поздравлений от главы района в газете должны быть оригинальными, а не взятыми из ее Инстаграма. А вы взяли именно оттуда!

- Так это же не чей-то Инстаграм, а ее личный, пусть даже ведет его не она сама. Но я не против: пусть пришлет текст, мы его совершенно спокойно опубликуем.

- Нет, писать она не будет.

- Хорошо, пусть помощница напишет.

- И она не будет, у нее другие задачи.

- Ладно, я готов выступить в роли личного спичрайтера главы района. Но чего написать-то? Я ж не могу залезть в ее голову. Дайте хоть какие-то тезисы!

- Ну я не знаю... Напишите что-нибудь хорошее. Чтобы ей понравилось...

В следующей части пойдет речь о том, как политиканство на районном уровне губит даже самые хорошие начинания.

Продолжение следует...

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