Пригожин рассказал о работе с поющими "любовницами олигархов"

Откровения Виктора Дробыша о певцах, пробившихся на сцену через постель, вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Впервые известный деятель шоу-бизнеса решился подтвердить то, о чем все давно догадывались. Не называя имен, Дробыш заявил, что к нему все чаще обращаются олигархи и миллионеры, готовые платить за своих любовников. При этом продюсер отметил, что не брезгует раскруткой блатных, но берется за проект, только если видит потенциал.

- У меня в свое время тоже был опыт работы с чьими-то любовницами и любовниками, - признался kp.ru продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин. - Но это всегда заканчивалось плачевно - конфликтами, разборками, войнами. Потому что этим людям, как детям, постоянно не хватало внимания. Знаете, иногда в жизни любовница может иметь на мужчину больше притязаний, чем родная жена. Вот и в шоу-бизнесе тоже самое. А по поводу людей нетрадиционной ориентации я вам так скажу. Я спокойный человек, пока меня это не задевает. Я не против, чтобы люди за занавеской занимались тем, чем им хочется каждый день, да хоть каждый час. Но когда мне навязывают свой образ жизни, я начинаю злиться и возмущаться.

По словам продюсера, с артистами он работает "по любви" - берется за проект только в том случае, если его самого зацепило.

- Есть артисты, которые преданы своему жанру. Но я продюсер с творческим подходом, а не чисто коммерческим. Если я не чувствую музыку, я за нее не берусь. Приведу вам пример: когда-то Стас Михайлов ко мне обращался, но не получилось, - вспомнил продюсер. - Не потому, что он хороший или плохой, просто я не прочувствовал его. Я его уважаю, мы дружим, и он без меня состоялся как артист. Очень многие, кто в свое время ко мне обращался и кому я отказал, потом стали звездами. Например, Лена Ваенга, Миша Турецкий, Гуф - он тогда выступал в группе Centr. Сотни артистов, можно много перечислять. Но у меня с ними не оказалось общей нити. По идее, я должен сегодня жалеть об этом, ведь они стали коммерчески успешными. Но я рад за них.

В "нулевых", еще в самом начале совместной работы с Валерией, продюсер не планировал заниматься только ее карьерой. Но это произошло само собой.

- Я мог бы, будучи мужем Валерии, заниматься другими артистами, но я в большей степени сосредоточился на ней. Просто мы целиком и полностью сошлись в работе. У нас разные характеры, но общая философия по жизни, мы одинаково смотрим на мир, - объяснил Пригожин.

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