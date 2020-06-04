"Я настоящая русская баба": Виктория Боня похвасталась глубоким декольте

Имя Виктории Бони в последнее время у всех на слуху. Звезда "Дома-2" активно ведет блог, в котором делится переживаниями. Модель не находит себе места из-за вреда вышек 5G, микроволновых волн, а также массовой чипизации землян. Впрочем, Виктории не чужды и другие проблемы.

Виктория Боня всегда откровенна со своими подписчиками. 40-летняя красавица не стесняется показывать публике свои "жиры", натуральную красоту лица, а также рассуждать о бытовых вещах. На днях модель заявила о том, что она ни много ни мало "настоящая русская баба".

И рассказала историю из жизни, попутно опубликовав свое фото. В кадре невероятно красивая Виктория предстала в белом платье с глубоким декольте до талии. Наряд оттенял бронзовый загар модели. Выглядит Боня просто сногсшибательно.

"Знаете, я заметила, что у многих складывается впечатление, будто я такая белоручка и не могу делать самые простые вещи. А вот и нет!", - начала модель.

victoriabonya Я настоящая русская баба

Виктория напомнила, что она и ее сестра росли без отца. "Для меня вообще является нормой починить дома самостоятельно то, что может сломаться", - заявила телезвезда.

Когда она жила с отцом своей дочери Анджелины, то обычно, если в особняке случалась поломка, Алекс Смерфит поручал прислуге заниматься всеми вопросами. Но однажды Вика решила проявить инициативу.

"У нас с Алексом сломалась дома сантехника. Я по привычке, что я сам себе мастер, попросила у него починить поломку. Он сделал круглые глаза и сказал, чтобы я вызвала мастера. Когда я это услышала, я сама сделала круглые глаза и поняла, что он просто не умеет этого делать", - поведала Вика.

По ее словам, через десять минут она уже исправила проблему самостоятельно. "Помнится, когда мне было лет десять, у нас был телевизор «Рубин». Сзади постоянно отходил контакт. Мама вызвала мастера, тот пришел, запаял его за минуту. А дома у нас был и паяльник, и олово, и свинец. Так я потом сама паяла этот телек, когда он ломался", - похвасталась знаменитость.

Но это еще не все. "Про гвозди я вообще молчу. Сколько их прибито. Думаю, это чисто русская культура - чинить все самостоятельно и быть специалистом во всех вопросах! Как нибудь расскажу о своих познаниях в огороде и уходе за домашним скотом. Неужели с виду не скажешь, что я настоящая русская баба?", - задалась риторическим вопросом Боня.

Поклонники пришли в восторг не только от внешнего вида кумира, но и от ее откровений. Многие порадовались, что Вика, живя в роскоши, не забывает о своих корнях на чужбине и умеет решать вопросы без посторонней помощи. Публика считает, что их любимица достойна всего, чего она только пожелает.