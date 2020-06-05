Последний эфир Юлии Норкиной был посвящен врачам-героям

Извините за штампы. Но эта новость свалилась на нас, как гром среди ясного неба. Об этом сообщил супруг Юлии, Андрей Норкин:

- Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей. Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Со Староярославского шоссе - поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30.

Последний ее эфир состоялся 26 апреля. Это был марафон благодарности врачам.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юля вместе с мужем долгое время вели на радио «КП» программы "120 минут", «Простыми словами».

А последний ее эфир состоялся 26 апреля. Это был марафон благодарности врачам.

- Конечно, я приеду, - тут же согласилась Юля принять участие в проекте. - Святое дело.

Марафон благодарности врачам "Эфир о настоящих героях".Врачи называют свою работу буднями, мы называем ее ежедневным подвигом. И говорим за нее спасибо тем, кто каждый день выходит на бой, чтобы спасти наши жизни и жизни наших близких. 26 апреля в течение 10 часов для героев в белых халатах будут выступать известные музыканты и актеры. Марафон проходит при поддержке компаний ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" и ООО "Капитал Медицинское Страхование", под защитой которых находятся жизнь и здоровье более 22 млн россиян. Присоединяйтесь!

В следующий раз она вышла на связь 25 мая. К ней обратились за помощью незнакомые люди. И она, как обычно, бросилась их спасать. Юля попросила дать огласку этой истории на радио «КП». Такой была Норкина — отзывчивой и непримиримой. Такой мы ее и запомним.

Редакция «Комсомольской правды» приносит близким Юли свои соболезнованияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О последних днях Юли Норкиной радио "КП" рассказал друг семьи, герой одной из ее программ - историк Евгений Спицын:

- Я с Юлей разговаривал несколько дней назад. У Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась. Я сказал, что ей надо делать. Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783263" frameborder="0"></iframe> Юлия Норкина на Радио «Комсомольская правда»: фрагменты эфиров.

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