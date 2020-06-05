2020-06-05T13:17:34+03:00
Общество

Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: "Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт"

Причину смерти Юлии Норкиной назвал друг семьи историк Евгений Спицын
Ася КУЗНЕЦОВА
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На 54-ом году жизни скоропостижно скончалась жена Андрея Норкина, теле- и радиоведущая, ведущая Радио Комсомольская правда Юлия Норкина.На 54-ом году жизни скоропостижно скончалась жена Андрея Норкина, теле- и радиоведущая, ведущая Радио Комсомольская правда Юлия Норкина.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын рассказал "Комсомольской правде" о последних днях жизни радиоведущей. Причиной смерти Юлии стал инфаркт.

- Я с Юлей разговаривал несколько дней назад. У Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась. Я сказал, что ей надо делать. Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти, - рассказал Евгений Спицын.

Отмечается, что сама Юлия вирусом не болела, а её переживания были связаны с общей обстановкой на фоне пандемии.

Причину смерти Юлии Норкиной назвал друг семьи историк Евгений Спицын Фото: Иван МАКЕЕВ

Причину смерти Юлии Норкиной назвал друг семьи историк Евгений СпицынФото: Иван МАКЕЕВ

Ранее сайт kp.ru сообщил, что на 54-ом году жизни скоропостижно скончалась жена Андрея Норкина, теле- и радиоведущая, ведущая Радио Комсомольская правда Юлия Норкина.

Прощание с Юлией пройдёт завтра, 6 июня, на Новодеревенском кладбище.

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Последний эфир Юлии Норкиной был посвящен врачам-героям

Юля вместе с мужем долгое время вели на радио «КП» программу «Простыми словами».

А последний ее эфир состоялся 26 апреля. Это был марафон благодарности врачам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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