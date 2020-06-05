Друг Юлии Норкиной назвал причину её смерти: "Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт"

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:17:34+03:00

На 54-ом году жизни скоропостижно скончалась жена Андрея Норкина, теле- и радиоведущая, ведущая Радио Комсомольская правда Юлия Норкина. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын рассказал "Комсомольской правде" о последних днях жизни радиоведущей. Причиной смерти Юлии стал инфаркт.

- Я с Юлей разговаривал несколько дней назад. У Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу. И она со мной консультировалась. Я сказал, что ей надо делать. Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти, - рассказал Евгений Спицын.

Отмечается, что сама Юлия вирусом не болела, а её переживания были связаны с общей обстановкой на фоне пандемии.

Причину смерти Юлии Норкиной назвал друг семьи историк Евгений СпицынФото: Иван МАКЕЕВ

Ранее сайт kp.ru сообщил, что на 54-ом году жизни скоропостижно скончалась жена Андрея Норкина, теле- и радиоведущая, ведущая Радио Комсомольская правда Юлия Норкина.

Прощание с Юлией пройдёт завтра, 6 июня, на Новодеревенском кладбище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783263" frameborder="0"></iframe> Юлия Норкина на Радио «Комсомольская правда»: фрагменты эфиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU