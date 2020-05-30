«Целуйтесь, но маски не снимайте»: коронавирусный дневник журналистки

ЧАСТЬ 1, 2,3, 4 29 мая

Карантин лишил нас с Ксю семейного праздника. Моя младшая сестра сегодня выходит замуж. Вообще-то мы планировали заказать пропуск и поехать к ЗАГСу, чтобы обнять родных молодоженов. Но четыре постановления, выданные врачами и полицией, и социальный мониторинг обязали нас радоваться дома.

- А я так хотела быть подружкой невесты… - горевала дочь.

Но не успела я утешить ребенка, как раздался звонок.

- Здравствуйте, Наталья Тебоковна, - приветствовал меня звонкий женский голос. – Из детской поликлиники беспокоят. Как сегодня Ксюшенька себя чувствует? Есть ли температура?

- Хорошо, - отвечаю, - Ксюшенька себя чувствует. Температуры нет. Зарядку каждый день делает.

- Замечательно. Так и запишем.

Из детской поликлиники нам звонят каждый день, интересуются Ксюшиным здоровьем. Я же всякий раз интересуюсь у них результатами теста моей дочери. Неделя прошла, а я так и не знаю, есть у ребенка коронавирус или нет.

- Вам нужно смотреть электронную карту Ксюши, там все написано, - отвечают мне. – У нас нет результатов тестов. Раньше были, но недавно все перевели на цифровую платформу.

Наш корреспондент продолжает вести свои наблюденияФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Как же я намучалась с этой цифровой платформой! Точно знаю, есть везунчики, у которых все получилось. Я не из их числа.

Объясняю. Электронную медицинскую карту может оформить любой житель Москвы на портале mos.ru. Заполняешь заявление на сайте, цепляешь к нему свое фото с паспортным разворотом (2-3 страницы) в руках, чтобы система могла распознавать - это действительно вы и ваш паспорт. Отправляешь заявление и ждешь ответа. Через день-два приходит уведомление – доступ к карте разрешен. При входе нужно вводить смс-код с телефона. Это гарантия, что ваши данные не попадут в чужие руки.

С моей личной медицинской картой проблем не возникло. Но с картой ребенка до сих пор не могу разобраться.

Доступ к ней можно оформить также по заявлению, но я даже заполнить его не могу. Система утверждает, что данные ребенка не совпадают с данными этого же ребенка в моем личном кабинете.

В личном кабинете заново ввожу – ФИО дочери, серию-номер ее свидетельства о рождении и т.д. Нажимаю кнопку «сохранить», система уведомляет, что будет проверка по базе ЗАГСа. Через день получаю ответ – проверка не пройдена. То есть дочь моя по данным ЗАГСа не рождалась, что ли? Ей в июле будет уже 13 лет! Она по этому же свидетельству в садик ходила, в школе учится, на учете в поликлинике состоит.

Три раза я вбивала данные ребенка, сверяя их до запятой и точки с оригиналом документа. Три раза система меня отфутболивала. Я плюнула, устав бодаться.

Ксюшенька каждый день делает зарядкуФото: Наталья ВАРСЕГОВА

И когда сегодня детская поликлиника справлялась у меня о Ксюшином здоровье, я снова спросила о результатах теста.

- Когда тест сдавали? В субботу? Ну если до сих пор к вам бригада не приехала, значит, отрицательный, - успокоили меня.

- Но хотелось бы знать наверняка, - посетовала я.

- А это и есть наверняка! – прозвучало к трубке.

Ладно, что я все о плохом? Давайте я вам про свадьбу в условиях карантина расскажу. Конечно, моя сестра Алина и ее жених Илья планировали торжество с гостями и праздничным столом. И чтобы невеста была в красивом платье, а жених – в элегантном костюме. И чтобы регистрация прошла в одном из величественных дворцов Москвы, где мы, родственники, умилялись бы глядя на молодых. Но пандемия внесла свои коррективы. Ребята хотели было перенести свадьбу, но одумались. Ведь это же исторический момент – жениться в такой обстановке! Будет что детям и внукам рассказать.

В день регистрации молодожены заказали пропуски по личным делам и поехали в Академический ЗАГС Москвы. Вместо нарядов – джинсы, белые футболки, маски и перчатки. Кроме них, в ЗАГСе никого. Всех женят строго по записи, чтобы не создавать толпу. Наши были четвертой парой за день. Сначала заведующая церемонией, тоже в маске и перчатках, попросила молодых расписаться в журнале регистраций, а потом зачитала торжественное приветствие. Для обмена кольцами разрешила снять перчатку с правой руки и нарушить социальную дистанцию для поцелуя.

Ребята хотели было перенести свадьбу, но одумались. Ведь это же исторический момент – жениться в такой обстановкеФото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Только маски не снимайте! – весело пригрозила дама, которой вся наша семья кланяется в пояс за то, что она одной рукой виртуозно провела церемонию, а второй снимала происходящее на фото и видео. За такие трюки, я считаю, начальство просто обязано выписать ей премию.

***

Согласно постановлению, наш карантин должен закончиться 5 июня. А 6-го июня по графику прогулок от правительства Москвы нашему дому разрешено выйти на улицу. Но пойдем ли гулять мы с Ксюшей, зависит от моего повторного тест-мазка на ковид, который будут брать завтра. И, если честно, я волнуюсь за результат, потому что опять появилась небольшая температура и головная боль. Держите за меня кулачки.

Продолжение следует.

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