«Дома сижу, а меня ищут по всей стране»: коронавирусный дневник журналистки

[Коронавирусный дневник журналистки. Часть 1]

22 мая

Утром меня разбудила моя 12-летняя дочь: «Мам, дай градусник. Меня знобит». С перепугу голова пошла кругом. Решила вызвать скорую, но Ксюша предложила сначала все-таки измерить температуру. 36,8.

- Что болит? – спрашиваю.

- Горло немного и голова.

Голова и у меня трещит со вчерашнего вечера. А еще и уши закладывает. Температура 37,2. Ладно, думаю, подождем врача, которого еще вчера обещали. Должен же он прийти в конце концов.

Заглянула в новости. За последние сутки в Москве выявили 2988 заболевших. Без меня их было бы на одного меньше. Пополнила статистику.

Рассказала о своей беде начальству. Оказывается, я седьмая в списке заболевших в «КП».

К часу дня дочь вроде повеселела, а у меня от головной боли глаза вылезают. Еще и голос сел. Доктор к нам явно не торопился. Кое-как дозвонилась в районную поликлинику.

- У меня, - говорю, - подтвержденный COVID. Мне вчера из МФЦ звонили, велели ждать доктора. Где он?

- Так вчера и должен был врач приехать! Странно, что нет до сих пор, - удивилась дежурная в регистратуре. – Давайте я по базе проверю. Как фамилия?

- Вар-се-го-ва.

- Таак, Варсегова… О, да вы же в розыске!

- В каком еще розыске?!

- Ну вот же, напротив вашей фамилии написано крупно «Розыск». Оперативный штаб вас ищет.

- Чего меня искать? Я дома сижу. Жду врача!

- Надо адрес проверить.

Сверили адрес, телефон, дату рождения.

- Все верно. Как же тогда я в розыске оказалась?! – изумляюсь.

- Не знаю. Но раз нашлись, врач к вам приедет - ждите. Главное, когда вам вручат постановление о карантине, требуйте копию. А то у них там иногда теряются документы.

- Спасибо, что предупредили.

Надо же! Дома сижу, никуда не выхожу, а все, наверное, силовые органы меня ищут по всей стране. Хоть детектив пиши...

- И еще, — продолжала дежурная, - ни в коем случае не давайте никому свою карту «Тройка». Даже близким родственникам. Если она будет приложена к валидатору в метро, вы сразу получите штраф 4000 рублей. Поняли?

- Поняла.

- И постарайтесь не выкладывать в соцсетях свои уличные фото, даже прошлогодние. За это система тоже может оштрафовать.

Что ж, будем постить котика в домашней обстановке на радость системе. Еще вот, думаю, как бы эта система странная не оштрафовала меня за розыск.

В 14.30 приехали двое врачей в скафандрах. По внешнему виду пол не определить. По голосам - молодые бойкие женщины.

- Рассказывайте, где могли заразиться? – спрашивают.

- А я знаю? Дома сижу постоянно. В магазин только в маске.

- По анализам у вас все неплохо. Мазок – отрицательный. Но тесты ПЦР не всегда дают достоверные результаты. Кровь – информативнее. По крови мы видим, что вы еще болеете коронавирусом. И у вас только-только начали вырабатываться антитела к нему. То есть болезнь прошла пик.

- Выздоравливаю?

- Да. Симптомы есть какие-нибудь?

- Горло болит, голова тоже и кашель приступами. То есть, то нет.

- Вам можно дома лечиться, - успокоила врач и нацепила на палец пульсоксиметр. — …Тааак, сатурация хорошая – 99.

- КТ не надо делать?

- При такой сатурации нет, легкие работают.

- Ребенка надо бы проверить на корону.

- Необходимо. Вызовите доктора из детской поликлиники.

Врачи выдали мне бесплатно упаковку антималярийного лекарства, предупредив, чтобы я начинала его принимать, только если температура вдруг поднимется до 38 и выше.

Вместе с таблетками получила на руки постановление о 14-дневном карантине. Только вот даты на нем не было вообще. С какого же срока тогда считается мой карантин? И надо ли мне ставить приложение «Социальный мониторинг»? Ответов пока не было.

Продолжение в ближайшие дни.

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