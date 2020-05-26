«Откройте, полиция!»: коронавирусный дневник журналистки

Часть 1

Часть 2

23 мая

В 9 утра вызвала врача на дом из детской поликлиники, чтобы проверить дочь на коронавирус.

Потом позвонила подруга доктор. Обсудили самое наболевшее – мои анализы. На сайте Национальной медицинской библиотеки США подруга нашла статью об интерпретации показателей крови на антитела.

Несмотря на головную боль, пришлось разбираться в англоязычных научных терминах.

Итак, американские ученые пишут, что взяли 535 образцов крови у 173 пациентов с подтвержденным ковидом. И выяснили, что антитела М к вирусу в крови заболевшего появляются через 5-7 дней после появления первых симптомов. Антитела М – это острый ответ организма на инфекцию. Организм борется, постепенно наступает улучшение, антитела М начинают снижаться и исчезают совсем. Обычно это происходит с 14 по 21 день болезни. Антитела G – это наша иммунная память. Если мы еще раз столкнемся с такой же инфекцией – они сразу начнут работать и не дадут повториться хвори. Так мы болеем ветрянкой один раз в жизни. Они начинают появляться примерно на 14 день болезни и продолжают расти аж до 35-го дня.

Мои анализы показали, что антитела М близки к исчезновению - 2,5 (что пока выше установленной нормы - 1), а антитела G уже появились и постепенно растут - 16,5 (что уже больше минимального значения - 10).

Если опираться на данные американцев, получается, что заболела я примерно 3 недели назад – 30 апреля. Присутствие антител М говорит, что я еще нахожусь в острой фазе заболевания, хотя сам вирус уже не выделяется. Поэтому меня и отправили в домашний карантин. Если бы я сдала анализ дня на 3 позже, скорее всего, антитела М стали бы отрицательными и мой анализ сказал бы, что я уже переболела ковидом, приобрела иммунитет (положительные антитела G).

Ну допустим, я заболела 30 апреля. Как я себя чувствовала в те дни?

Да, вроде нормально. …Или не очень хорошо. Помню, слабость была. Частенько хотелось посреди дня прилечь. Голова постоянно болела. И это были не мигрени, к которым я уже привыкла за последние лет пять, а именно головные боли как при высокой температуре. Но температуры не было,

А еще был имбирь! Ой-ой, вот теперь понятно, почему меня в начале мая так на имбирь и лимоны потянуло. Порежу мелко, медом залью и лопаю столовой ложкой. Неужто организм мой, подхватив корону, таким образом требовал витамин С для стойкости иммунитета?

А еще то в жар, то в холод бросало... Так, все, хватит. Иначе буду как герой Джерома из «Трое в лодке не считая собаки», который изучал медицинскую энциклопедию и нашел у себя признаки всех болезней, кроме ящура и родильной горячки.

В 12.00 к нам приехали детские врачи. В скафандрах. Взяли у Ксюши мазок из носа и рта. Осмотрели горло, прослушали легкие, измерили температуру, сатурацию. Все - в норме. Только горло красное. Велели полоскать фурацилином.

- Не болей, красотка, - подмигнул Ксюшке молодой врач и обратился ко мне: - Анализ будут делать до трех дней. Если окажется положительным, позвонят и приедут, чтобы выдать согласие на лечение дома. Если отрицательный, приедут только на 11-ый день сделать повторный тест.

В обед пришла смс-ка

- Ксюше тоже из дома выходить нельзя? – спросила я.

- Пока результатов анализа нет, можно мусор вынести или в магазин сбегать, - ответил врач, но постановление о 14-дневном карантине все равно выдал. На сей раз с датой – от 23 мая.

Уходя, доктор обернулся в дверях и произнес: «И вам, и вашей дочери сейчас очень важно много спать и отдыхать. Никакой физической нагрузки. Запомните это».

В обед пришла смс-ка: «Вам необходимо установить приложение «Социальный

Нужно сфотографироваться прямо в приложении, чтобы показать, что я дома

мониторинг».

Установила.

Проверили два раза: нужно сфотографироваться прямо в приложении, чтобы показать, что я дома.

Само приложение постоянно считывает геопозицию. Выйдешь из дома с телефоном, геопозиция поменяется, система влепит штраф.

Можно, конечно, телефон оставить дома, тогда велик риск пропустить уведомление о проверке и снова - штраф.

На балконе лучше не фотографироваться, селфи с видом на улицу система может посчитать нарушением режима и оштрафует.

Телефон постоянно должен быть заряжен и доступен. Включишь авиарежим, геопозиция пропадет и… думаю, вы догадались, что будет.

Приложение постоянно считывает геопозицию

24 мая

Температура с утра - 36,7. Кашель как и в предыдущие дни появился ближе к обеду. Причем, чем больше разговариваешь, тем больше кашляешь. Даже одышка появляется. Говорят, молчание – золото. Я бы еще добавила – и здоровье. Почему-то подскочило давление: 150 на 105. Но чувствую себя хорошо.

У Ксюшки вообще никаких симптомов.

В 13.30 в дверь позвонили. Смотрю в глазок, а там – трое в скафандрах. Сердце мое екнуло. Не иначе как у ребенка подтвердился ковид и эти «космонавты» приехали за ней.

- Кто? – спрашиваю.

- Полиция. Откройте!

Сердце екнуло еще раз. Я ж была в розыске...

Продолжение следует

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- Что болит? – спрашиваю.

- Горло немного и голова.

Голова и у меня трещит со вчерашнего вечера. А еще и уши закладывает. Температура 37,2. Ладно, думаю, подождем врача, которого еще вчера обещали. Должен же он прийти в конце концов (читать дальше)