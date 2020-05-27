«Во всем огромном доме болею только я»: коронавирусный дневник журналистки

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24 мая

Это произошло в 13.30.

Неожиданный звонок в дверь. Смотрю в глазок, а там трое в скафандрах.

- Открывайте, - говорят, - полиция.

Сразу трое полицейских! Мы с Ксюшкой побелели от ужаса. Я – потому что в розыске, дочь – потому что за мамку испугалась.

Дрожащей рукой нескоро открыла дверь.

- Наталья Тебоковна? – спрашивает один из «космонавтов» мужским голосом, показывая полицейское удостоверение.

- Я, - отвечаю.

- У вас коронавирус.

- Да, я в курсе.

- Одна сейчас живете?

- С дочкой, муж в отъезде.

- У дочери есть ковид?

- Не знаю, ждем результатов ее теста.

- Сейчас мы вас будем оформлять. Несите табуретку.

Еще больше перепугалась я от слов «оформлять» и «табуретки».

- Куда вы меня будете оформлять?

- По документам. Дайте табуретку.

- Может быть, вы в комнату пройдете? Что ж мы на пороге разговариваем?

- Нет—нет-нет! – раздался вдруг обеспокоенный женский голос из второго скафандра. – В квартиры мы не заходим.

Табуретки не нашлось, вытащила за порог журнальный столик.

«Космонавты» вынули кипу бумаг, принтер, планшет. Потребовали мой паспорт и свидетельство о рождении дочери. Присели на корточки и стали что-то писать.

По их разговорам я поняла, что это составная бригада полиции и Роспотребнадзора. Их задача: проверить, сидит ли ковидный больной дома, отсканировать документы личности и заново оформить постановления.

- Врачи выдавали вам с дочкой постановления? – спросила второй «космонавт». – Несите. Нужно проверить.

Я притащила обе бумаги. На моей, как вы помните, даты не было.

- А почему ваше постановление без даты?! – изумились проверяющие.

- Я, я не знаю. Мне такое выдали.

- Ну чудеса! Вы когда анализ сдавали? 20 мая? Значит с 20-го мая у вас карантин. Нарушать нельзя. Оштрафуем!

Далее были озвучены инструкции, что с этого момента нам обеим запрещается покидать пределы квартиры. И необходимо отчитываться о своем нахождении дома в приложении «Социальный мониторинг». Я заикнулась было, мол, врач сказал, что пока у Ксюши анализы не будут готовы, она может хотя бы мусор выносить.

- Ни в коем случае! – пригрозили гости. – Ваша дочь – контактирующая с вами, коронавирусной больной, лицо. Ни вам, ни ей выходить нельзя.

Любопытное «лицо», кстати, тусовалось в прихожей и с интересом разглядывало гостей.

Приезд проверяющих переполошил соседей

- А кто-то еще в нашем доме болеет? – спросило «лицо».

- По нашим данным, только в вашей квартире больная.

- А как вас вообще люди встречают? – поинтересовалась я. – В этих скафандрах вы втроем смотритесь весьма впечатляюще.

«Космонавты» вздохнули:

- По-разному, очень по-разному.

В этот момент мне стало их жаль. Вот ведь служба у людей. Мотаются по коронавирусным больным, рискуя заразиться. Оформляют кучу бесполезных, на мой взгляд, бумаг. Вот зачем они выдали нам еще два постановления о 14-дневном карантине? У нас теперь 4 одинаковых бумажки на двоих. И ведь, наверняка, совсем немного тех, кто встречает их адекватно.

- Вы, - говорю, - берегите себя. Непростая у вас работа.

- Спасибо, выздоравливайте, - попрощались «космонавты».

В чате дома в What’sup появились тревожные сообщения

Приезд проверяющих переполошил соседей. В чате дома в What’sup появились тревожные сообщения:

«В наш подъезд вошли люди в скафандрах. Соседи, осторожно. К кому вызывали?»

«А это точно не дезинфекция?»

«Нет».

«Все хорошо одеты, как положено».

«А если кто-то в доме болеет, весь дом посадят на карантин?»

«Весь дом не посадят».

«Трое в скафандрах только что вышли из дома и уехали».

«Чтоб все были здоровы».

…Что ж делать-то? Признаться соседям или нет? Так-то они люди хорошие. Но боязно, после того, как насмотрелась кадров из Украины, где заразившихся закидывают камнями. Вдруг найдется какой-нибудь неадекват и подожжет дверь. Долго я маялась в раздумьях, но все же решила быть честной и написала в чат дома следующее:

«Уважаемые соседи, люди в скафандрах приезжали к нам, в (такой-то номер) квартиру. У меня подтвержденный ковид, дочь под подозрением. Болезнь протекает почти бессимптомно, поэтому оставили дома. Обнаружили, потому что пошла сдавать бесплатный анализ крови на антитела по приглашению поликлиники. 20 мая сдала, 21 мая сообщили о положительном результате. Сейчас мы на карантине и судя по всему нас будут проверять периодически. Так что не пугайтесь. Берегите себя!»

Минут пять чат молчал, а потом взорвался пожеланиями поскорее выздороветь и предложениями о помощи – сходить в магазин, вынести мусор. Все это было так трогательно, что я даже прослезилась, читая эти сообщения.

25 мая

Позвонили из поликлиники – как себя чувствуете? Есть ли температура?

Потом из детской поликлиники – с теми же вопросами, но про Ксюшу.

- Самочувствие, - отвечаю, - хорошее. Температуры нет, иных симптомов тоже.

На этом, дорогие читатели, пока прерываю мои дневниковые заметки. Суеты вокруг нас поубавилось, и рассказывать особо не о чем. А если случится нечто неординарное, сообщу.

Здоровья вам всем!

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- Что болит? – спрашиваю.

- Горло немного и голова.

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