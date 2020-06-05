Чехия объявила о высылке двух сотрудников российского посольства

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Томашем Петржичеком, заявил, что два сотрудника российского посольства объявлены персонами нон-грата и в скором времени будут высланы из страны. Речь идет об и.о. главы представительства Россотрудничества Андрее Кончакове и сотруднике представительства по фамилии Рыбаков (его имя пока не сообщается). Они покинут Прагу 7 июня.

Такое решение властей связано с инцидентом, который произошел в конце апреля. Тогда в чешской прессе появилось сообщение со ссылкой на анонимный источник, что неизвестный с российским дипломатическим паспортом ввез в Прагу смертельный яд - рицин. Мужчина якобы планировал отравление главы района Прага-6 Ондржея Каларжа и приматора Праги Зденека Гржибы в качестве мести за снос памятника маршалу Коневу и присвоению площади перед российским посольством имени Бориса Немцова. Журналисты утверждали, что мужчину зовут Андрей Викторович Кончаков и он занимает пост и.о. руководителя представительства Россотрудничества. В мае чешский премьер-министр утверждал, что история является фейком и никаких доказательств не существует.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако сегодня на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш отметил, что высылка двух россиян связана с конфликтом между сотрудниками российском внешнеполитического ведомства. Поводом послужил тот факт, что один из дипломатов отправил чешским спецслужбам сообщение якобы о готовящемся отравлении представителей пражских властей.

Глава чешского МИД Томаш Петржичек заявил, что дипломатическое урегулирование конфликта невозможно. Он заметил, что Прага неоднократно обращалась в российское посольство по поводу этого инцидента, но безрезультатно.

Памятник советскому маршалу Коневу был демонтирован в Праге в начале марта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения, - заявили в российском посольстве, подчеркнув, что разочарованы таким решение чешских властей.

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- Я оцениваю это, как абсолютно недружественный шаг Чешской Республики в отношении России. С чего все началось? С того, что абсолютно непорядочно был демонтирован памятник маршалу Коневу, освободителю Праги. После чего чешское правительство заявило, что к этому отношения не имеет, решает все муниципалитет. Но на просьбу нашего министра обороны вернуть нам этот памятник отказали. После этого придумали какие-то сказки, что якобы людям, которые занимались демонтажем памятника, угрожают российские дипломаты или спецслужбы. Придумали историю с отравляющими веществами, которая тоже была ничем не подкреплена, кроме слухов. А в итоге сейчас, когда все вроде утихло, такое решение о выдворении двух дипломатов.

На мой взгляд, это вызвано одной причиной – продолжить линию на ухудшение отношений с Россией, продемонстрировать своим союзникам по НАТО непримиримость позиции в отношении России. А самое главное, многим в Чехии из числа руководящих деятелей правительства очень не нравится, что президент Чехии Земан планировал приехать в Россию на Парад Победы, когда бы он ни состоялся. А вот как только объявили дату Парада Победы 24 июня, неожиданно вышло такое решение выдворить наших дипломатов, рассчитывая, что это сорвет планы поездки чешского президента в нашу страну. Я думаю, что это звенья одной цепи.

Ответ на высылку российских сотрудников посольства будет стандартный – выдворение сотрудников посольства Чехии. И это будет справедливо. Следующими шагами чехи будут искать пути восстановления отношений с нашей страной. Если чехи сами себе не враги (а я в этом уверен), наверное, они будут думать о том, как эти связи быстро восстанавливать.