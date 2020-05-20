Минобороны Чехии: Снесенный памятник маршалу Коневу передать России невозможно

20 Май 2020 2020-05-20T00:00:25+03:00

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Минобороны Чехии не может выдать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в апреле в Праге, поскольку он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству.

Напомним, памятник советскому маршалу демонтировали 3 апреля. Староста района Ондржей Коларж говорил, что статую перенесут в музей памяти ХХ века, который только создают власти.

В России эти действия расценили как нарушение закона и возбудили уголовное дело по статье 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично).

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника маршалу Коневу в Праге «смешным и глупым поступком». Он осудил исполнителей этого акта и напомнил о заслугах советского маршала, сказав, что «те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли», и «завидуют тем, кто что-то достиг». Земан добавил, что таких людей, к сожалению, много.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару с просьбой передать российской стороне снесенный в Праге памятник маршалу Коневу.

ИСТОЧНИК KP.RU