Чехия выслала двух сотрудников российского посольства

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:59:40+03:00

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Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел страны Томашем Петржичеком.

Бабиш уточнил, что высылка российских дипломатов из Чехии связана с историей о якобы перевозке в страну яда.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что сообщения о "дипломате с ядом" появились в СМИ в конце апреля. Российское посольство отвергло заявления, назвав их вопиющими, а также попросило дать сотруднику дипмиссии охрану из-за поступающих угроз. Полиция предоставила охрану ответственным за снос памятника Коневу в Праге.

Позже вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что полиция и спецслужбы Чехии не имеют доказательства о том, что дин из российских дипломатом якобы ввез с собой яд рицин для отравления трех политиков, связанных со сносом памятника маршалу Коневу.

Напомним, 3 апреля власти района Прага-6 снесли памятник советскому маршалу Коневу. Староста района Ондржей Коларж говорил, что памятник перенесут в музей памяти ХХ века, который только создают власти.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе военного ведомства Чехии Лубомиру Метнару с просьбой о передаче российской стороне в самые кратчайшие сроки снесенного в Праге с постамента.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России.

ИСТОЧНИК KP.RU