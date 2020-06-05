Прокуратура США нашла «иностранное вмешательство» в американские бунты

Американское правительство продолжает попытки обуздать массовые протесты, которые вспыхнули после убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе. 31 мая президент Трамп признал леворадикальное движение «Антифа» — чьи активисты широко участвуют в бунтах — террористическим.

А 4 июня генпрокурор США Уильям Барр усмотрел в происходящем «иностранное влияние» и деятельность «агитаторов-экстремистов», которые раздувают протесты.

— У нас есть доказательства, что «Антифа» и подобные экстремистские группы вовлечены в подстрекательство и ведение насильственных протестов, — сказал Барр на встрече с журналистами.

Несмотря на то, что ряд оппозиционеров-«демократов», наподобие экс-советницы Барака Обамы — Сьюзан Райс, уже нащупали в американском бунте «руку Москвы», — действующая власть какие-либо конкретные страны не обвиняет (по крайней мере, пока).

При этом ранее, 2 июня, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон в заявлении, подхваченном американскими консервативными СМИ, сообщил, откуда могут расти корни экстремизма:

— Американская «Антифа» построена по модели немецкой «Антифы» и черпает поддержку германских системных СМИ и политиков. Германская «Антифа» регулярно нападает на своих политических противников — например, ими был жестоко избит депутат Бундестага АдГ Франк Магиц.

Немецкие антифашисты на первомайской акции, Кёльн.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также Пётр Быстрон опубликовал в своём твиттере сообщение на русском языке (!), где в иронической форме указал на глубокую связь части берлинских элит с левыми экстремистами:

«B США Трамп объявил «Антифу» террористической организацией. В Германии, увы, это невозможно, потому что тогда в тюрьму сядут один президент и два спикера парламента«, — полагает депутат.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в словах генпрокурора Барра:

— Это очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами. И неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на «иностранное вмешательство», — цитируют дипломата РИА «Новости».

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