2020-06-05T17:46:09+03:00
В мире

Прокуратура США нашла «иностранное вмешательство» в американские бунты

На удивление, это не Россия
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Конфронтация протестующих и сил полиции в Лос-Анджелесе.Конфронтация протестующих и сил полиции в Лос-Анджелесе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американское правительство продолжает попытки обуздать массовые протесты, которые вспыхнули после убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе. 31 мая президент Трамп признал леворадикальное движение «Антифа» — чьи активисты широко участвуют в бунтах — террористическим.

А 4 июня генпрокурор США Уильям Барр усмотрел в происходящем «иностранное влияние» и деятельность «агитаторов-экстремистов», которые раздувают протесты.

— У нас есть доказательства, что «Антифа» и подобные экстремистские группы вовлечены в подстрекательство и ведение насильственных протестов, — сказал Барр на встрече с журналистами.

Несмотря на то, что ряд оппозиционеров-«демократов», наподобие экс-советницы Барака Обамы — Сьюзан Райс, уже нащупали в американском бунте «руку Москвы», — действующая власть какие-либо конкретные страны не обвиняет (по крайней мере, пока).

При этом ранее, 2 июня, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон в заявлении, подхваченном американскими консервативными СМИ, сообщил, откуда могут расти корни экстремизма:

— Американская «Антифа» построена по модели немецкой «Антифы» и черпает поддержку германских системных СМИ и политиков. Германская «Антифа» регулярно нападает на своих политических противников — например, ими был жестоко избит депутат Бундестага АдГ Франк Магиц.

Немецкие антифашисты на первомайской акции, Кёльн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие антифашисты на первомайской акции, Кёльн.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также Пётр Быстрон опубликовал в своём твиттере сообщение на русском языке (!), где в иронической форме указал на глубокую связь части берлинских элит с левыми экстремистами:

«B США Трамп объявил «Антифу» террористической организацией. В Германии, увы, это невозможно, потому что тогда в тюрьму сядут один президент и два спикера парламента«, — полагает депутат.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в словах генпрокурора Барра:

— Это очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами. И неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на «иностранное вмешательство», — цитируют дипломата РИА «Новости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гражданская война» в США: белые берут в руки оружие, но пока проигрывают

Почему Соединенные Штаты охвачены крупнейшими массовыми беспорядками в своей истории (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На магазинах висят таблички «Пощадите нашу витрину! У нас нечего брать!»: русская девушка - о погромах в Голливуде и бегстве богатых из особняков
Сибирячка сбежала из Лос-Анджелеса в Техас, спасаясь от беспорядков и пожаров. Как ее спокойный район превратился в опасное место - в материале «КП»
Новости 24
В Испании отказались принимать туристов как минимум до 1 июля
Названа причина разлива нефти в Норильске
Названы симптомы рака, которые можно спутать с коронавирусом
Самарский губернатор назначил сделавшего громкое заявление врача главой информцентра по COVID 19
Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса
Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов дочери Джорджа Флойда
Доктор Мясников пообещал сюрпризы от коронавируса
У депутата Госдумы Дмитрия Ионина нашли коронавирус
Названа особенность российского "Охотника", которая беспокоит США
В Роскосмосе рассказали про астероид, который в НАСА назвали "потенциально опасным"
Мутко: К концу года 80 процентов сделок с ипотекой будут регистрировать онлайн
В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ
Зачем распространяются слухи про опасность 5G и "чипирование от Билла Гейтса", рассказал научный конспиролог