«Зависима от пластики»: психолог объяснил, зачем 70-летняя Надежда Бабкина так часто омолаживается
Только ленивый не обсудил свежие фото Надежды Бабкиной, которые певица выложила с недавних съемок в своем Инстаграме.
По слухам, накануне 70-летия, еще до коронавирусной истории, из-за которой певица провела несколько недель на больничной койке, Надежда Георгиевна посетила пластического хирурга.
Да, народная артистка выглядит потрясающе, но поклонники переживают за любимую певицу, мол, не стоит в погоне за молодостью так рисковать здоровьем.
Фото и видео помолодевшей Надежды Бабкиной мы показали косметологу Марте Орловой, которая уверена, что над обликом «королевы русской песни» регулярно колдуют ее коллеги и пластические хирурги.
— Вдоль щёк немного контурируют «нити красоты». Динамика отёка соответствует нормальному течению реабилитации после установки хирургических нитей, которые подтягивают овал лица, -говорит косметолог Орлова.
А психолог Сергей Ланг объясняет, мол, 70-летняя певица не боится экспериментировать со своей внешностью, поскольку, как и все артисты, считает свой облик неотъемлемой частью профессии.
Сергей ЛангФото: Личный архив
— Пластику Надежда Георгиевна, по слухам, делает уже не первый раз.
Порой люди, которые хотя бы раз сделали пластику, становятся зависимы от подобных процедур, — считает психолог Сергей Ланг. — Надежда Бабкина — это публичный человек, поэтому для нее привлекательная внешность — гарантия востребованности в работе. Она ведущая, она артистка, для нее важно хорошо выглядеть. От того, насколько она уверена в себе, будет зависеть, будет ли у нее работа. Все мы знаем, если женщина недовольна своим внешним видом, она уже не сможет быть раскрепощена, давать энергию и излучать позитив. Я уверен, что Надежда Георгиевна не относится к пластике как к риску, для нее это психологическая необходимость.
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ИСТОЧНИК KP.RU