«Зависима от пластики»: психолог объяснил, зачем 70-летняя Надежда Бабкина так часто омолаживается

Только ленивый не обсудил свежие фото Надежды Бабкиной, которые певица выложила с недавних съемок в своем Инстаграме.

По слухам, накануне 70-летия, еще до коронавирусной истории, из-за которой певица провела несколько недель на больничной койке, Надежда Георгиевна посетила пластического хирурга.

Да, народная артистка выглядит потрясающе, но поклонники переживают за любимую певицу, мол, не стоит в погоне за молодостью так рисковать здоровьем.

uspenskayalubov_official Не пропустите, Сегодня Вечером , на первом канале, после программы время Программа посвящена моей дорогой @ngbabkina

Фото и видео помолодевшей Надежды Бабкиной мы показали косметологу Марте Орловой, которая уверена, что над обликом «королевы русской песни» регулярно колдуют ее коллеги и пластические хирурги.

— Вдоль щёк немного контурируют «нити красоты». Динамика отёка соответствует нормальному течению реабилитации после установки хирургических нитей, которые подтягивают овал лица, -говорит косметолог Орлова.

ngbabkina Моменты, которые остались за кадром программы Сегодня вечером . Большое спасибо всем гостям и создателям программы! По - моему получилось душевно, а вы смотрели? #бабкина #надеждабабкина

А психолог Сергей Ланг объясняет, мол, 70-летняя певица не боится экспериментировать со своей внешностью, поскольку, как и все артисты, считает свой облик неотъемлемой частью профессии.

Сергей ЛангФото: Личный архив

— Пластику Надежда Георгиевна, по слухам, делает уже не первый раз.

Порой люди, которые хотя бы раз сделали пластику, становятся зависимы от подобных процедур, — считает психолог Сергей Ланг. — Надежда Бабкина — это публичный человек, поэтому для нее привлекательная внешность — гарантия востребованности в работе. Она ведущая, она артистка, для нее важно хорошо выглядеть. От того, насколько она уверена в себе, будет зависеть, будет ли у нее работа. Все мы знаем, если женщина недовольна своим внешним видом, она уже не сможет быть раскрепощена, давать энергию и излучать позитив. Я уверен, что Надежда Георгиевна не относится к пластике как к риску, для нее это психологическая необходимость.

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