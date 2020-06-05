2020-06-05T18:38:41+03:00
Звезды

«Зависима от пластики»: психолог объяснил, зачем 70-летняя Надежда Бабкина так часто омолаживается

Сергей Ланг уверен, что певица не думает, насколько опасны подобные процедуры
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
По слухам, накануне 70-летия, еще до коронавирусной истории, из-за которой певица провела несколько недель на больничной койке, Надежда Георгиевна посетила пластического хирурга.По слухам, накануне 70-летия, еще до коронавирусной истории, из-за которой певица провела несколько недель на больничной койке, Надежда Георгиевна посетила пластического хирурга.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Только ленивый не обсудил свежие фото Надежды Бабкиной, которые певица выложила с недавних съемок в своем Инстаграме.

По слухам, накануне 70-летия, еще до коронавирусной истории, из-за которой певица провела несколько недель на больничной койке, Надежда Георгиевна посетила пластического хирурга.

Да, народная артистка выглядит потрясающе, но поклонники переживают за любимую певицу, мол, не стоит в погоне за молодостью так рисковать здоровьем.

uspenskayalubov_officialuspenskayalubov_official
Не пропустите, Сегодня Вечером , на первом канале, после программы время Программа посвящена моей дорогой @ngbabkina
23032 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Фото и видео помолодевшей Надежды Бабкиной мы показали косметологу Марте Орловой, которая уверена, что над обликом «королевы русской песни» регулярно колдуют ее коллеги и пластические хирурги.

— Вдоль щёк немного контурируют «нити красоты». Динамика отёка соответствует нормальному течению реабилитации после установки хирургических нитей, которые подтягивают овал лица, -говорит косметолог Орлова.

ngbabkinangbabkina
Моменты, которые остались за кадром программы Сегодня вечером . Большое спасибо всем гостям и создателям программы! По - моему получилось душевно, а вы смотрели? #бабкина #надеждабабкина
8238 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А психолог Сергей Ланг объясняет, мол, 70-летняя певица не боится экспериментировать со своей внешностью, поскольку, как и все артисты, считает свой облик неотъемлемой частью профессии.

Сергей Ланг Фото: Личный архив

Сергей ЛангФото: Личный архив

— Пластику Надежда Георгиевна, по слухам, делает уже не первый раз.

Порой люди, которые хотя бы раз сделали пластику, становятся зависимы от подобных процедур, — считает психолог Сергей Ланг. — Надежда Бабкина — это публичный человек, поэтому для нее привлекательная внешность — гарантия востребованности в работе. Она ведущая, она артистка, для нее важно хорошо выглядеть. От того, насколько она уверена в себе, будет зависеть, будет ли у нее работа. Все мы знаем, если женщина недовольна своим внешним видом, она уже не сможет быть раскрепощена, давать энергию и излучать позитив. Я уверен, что Надежда Георгиевна не относится к пластике как к риску, для нее это психологическая необходимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Резиновые куклы с застывшими лицами": неудачное фото Бабкиной и Успенской крупным планом напугало россиян

Пользователи соцсетей не оценили вечную молодость звезд на восьмом десятке [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Запущен сайт для голосования по поправкам в Конституцию
В ВОЗ выпустили новые рекомендации по ношению масок для защиты от коронавируса
Трамп заявил, что в США готовы 2 миллиона доз вакцин от коронавируса
В МИД России пообещали "зеркальный ответ" на высылку дипломатов из Чехии
Препарат от коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС
Лекарство Трампа от коронавируса признали неэффективным
В Испании отказались принимать туристов как минимум до 1 июля
Названа причина разлива нефти в Норильске
Названы симптомы рака, которые можно спутать с коронавирусом
Самарский губернатор назначил сделавшего громкое заявление врача главой информцентра по COVID 19
Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса
Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов дочери Джорджа Флойда
Доктор Мясников пообещал сюрпризы от коронавируса
У депутата Госдумы Дмитрия Ионина нашли коронавирус
Названа особенность российского "Охотника", которая беспокоит США
В Роскосмосе рассказали про астероид, который в НАСА назвали "потенциально опасным"
Мутко: К концу года 80 процентов сделок с ипотекой будут регистрировать онлайн
В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ
Зачем распространяются слухи про опасность 5G и "чипирование от Билла Гейтса", рассказал научный конспиролог