2020-06-06T00:04:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 6 июня 2020: Минюст проанализировал карантинные меры правительства

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 6 июня 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 6 июня 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 6 июня 2020 годаФото: Иван МАКЕЕВ
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Министерство юстиции России совместно со специалистами Минздрава и Роспотребнадзора проанализировали применение законов и действия властей страны, которые были приняты для борьбы с пандемией коронавируса. Особое внимание уделили положениям, которые в наибольшей степени затронули права и интересы россиян.

- При введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод. Меры временные, они регулярно пересматривают. Постепенные ослабления ограничений подтверждают, что целью мер была именно защита людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь, - резюмировали эксперты министерства.

В НИИ им. Склифосовского в Москве начали применять новый экспериментальный метод помощи пациентам с коронавирусом. Для лечения инфекции им назначают так называемую гипербарическую оксигенацию (ГБО). При этом больных помещают в барокамеры. «Метод основан на насыщении крови кислородом за счет его доставки при повышенном атмосферном давлении», - поясняют специалисты.

Заместитель главного врача по медицинской части КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Анастасия Самкова рассказала "КП" как должна проходить реабилитация после COVID-19 и как переболевшим коронавирусом поскорее вернуть здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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