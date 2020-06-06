Палеонтологи предсказали, как изменится животный мир в будущем: птицы, муравьи и “циклопы” сорвут джек-пот

Если представить всю историю Землю в виде 24-часового циферблата, то жизнь на планете зародилась к 4 часам утра, растения появились в 10.24, а динозавры вымерли к 11.41. История человечества же началась в 23.58. Поэтому если мы захотим узнать, что ждет нас в будущем, для начала надо оглянуться в прошлое. Именно по этой причине научно-популярный портал Gizmodo.com обратился к палеонтологам, чтобы ответить на вопрос: какие животные будут населять Землю через миллион лет?

Прогноз №1: Нишу людей займут птицы

В данный момент на планете происходит шестое массовое вымирание видов, считает Цзингмай О'Коннор, старший преподаватель Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук. Оно вызвано влиянием человека. Предыдущее - 5-е массовое вымирание произошло 65 миллионов лет назад и одной из его жертв стали динозавры. Но когда крупные ящеры исчезли с лица Земли на планете наблюдался взрывной рост разнообразия и численности других живых существ - речь идет о птицах, это самая разнообразная группа позвоночных животных на суше. Они эволюционировали и моментально заняли нишу динозавров. Ярким примером этого стали фороракосы - гигантские хищные нелетающие птицы, которые достигали высоты 3 метров. Вытянутый череп этих монстров доходил в длину до 1 метра.

- Если нечто подобное произойдет снова - я имею ввиду, будут уничтожены все крупные млекопитающие хищники, то птицы займут их нишу! - считает палеонтолог. - В отсутствии крупных хищников птицы переключатся с полета на передвижение по земле. В этом случае они смогут резко увеличить размеры своего тела, потому что необходимость полета является сильным ограничителем веса.

Будет ли у птиц шанс стать царем зверей? Цзингмай О'Коннор полагает, что да. Скорее всего люди, которые являются суперхищниками планеты, уничтожат сами себя. Человечество ведет себя, как вирус - он размножается на своем носителе до тех пор, пока не убивает его. Мы в данном случае уничтожаем жизнь на планете. Каковы временные рамки нашего ухода и триумфа птиц? Судя по геологической летописи массовое вымирание обычно длится 5 миллионов лет. За это время доминирующие виды сдают свои позиции, а затем появляются дерзкие дебютанты и разнообразие форм жизни возрождается.

Прогноз №2: Джек-пот сорвут муравьи

Заносчивые лидеры обычно до самого последнего момента не замечают приближения опасного конкурента. Примерно, так же люди, не обращают внимания на муравьев. Однако они в любой момент могут подхватить упавшее знамя.

- Когда мы говорим о биологическом успехе, то обычно рассматриваем три главных фактора: разнообразие, биомасса и долговечность, то есть как долго вид сохраняет жизнеспособность, - говорит палеоэнтомолог Филипп Барден, доцент технологического института Нью-Джерси. - Муравьи появились 150 миллионов лет назад и успешно пережили динозавров. По последним оценкам биомасса муравьев и термитов, примерно сопоставима с биомассой всех людей, живущих сегодня. И муравьи обладают замечательным воздействием на окружающую среду, если мы вспомним все те организмы, которые питаются термитами и муравьями. Поэтому в долгосрочной перспективе у муравьев отличные шансы!

По словам ученого, благодаря глобальному потеплению у насекомых есть возможность не только прекрасно сохраниться, но и окончательно завоевать землю. Муравьи прекрасно переносят жару, не случайно максимальное их разнообразие зафиксировано в тропиках. А если вся наша планета превратится в тропики, то муравьи смогут не только с комфортом расселиться повсеместно, но и увеличиться в размерах.

Прогноз №3: Гиганты станут карликами, а малыши превратятся в монстров

Судя по всему, из-за глобального потепления ледники в полярных областях начнут таять и уровень воды в мировом океане повысится. Часть континентов уйдет под воду и на поверхности возникнут тысячи новых островов. Такие случаи уже были в истории Земли и приводили к удивительным последствиям.

- Давайте перенесемся на тысячи лет вперед и посмотрим, что произойдет с эволюционными траекториями млекопитающих, отрезанных от своих более крупных популяций, - предлагает палеоэколог Алексис Мычайлив из Университета Оклахомы. - Изучая островных млекопитающих ученые разработали гипотезу, известную под названием “Правило острова” или “Эффект Алисы в Стране чудес”. Крупные млекопитающие становятся маленькими (островной гигантизм), а маленькие становятся большими (островной гигантизм).

Раскопки демонстрируют, что в итальянском регионе Гаргано, который более 5 миллионов лет назад был не горным массивом, а островным архипелагом, водились крысы размером с собаку. А феномен островной карликовости можно изучать на примере слонов и мамонтов, которые были отличными пловцами и добирались до отдаленных островов. На островах Средиземного моря (Крит, Кипр, Мальта и т.д) находят карликовых мамонтов ростом с человека. И по одной из версий именно череп такого животного вдохновил греков на создание мифа об одноглазых циклопах. У слонов на черепе большое отверстие на месте хобота - этот тот самый “глаз” на лбу у Полифема, которого ослепил Одиссей.

Ученые полагают, что представители мегафауны - слоны, носороги, бегемоты и т.д, - либо вымрут, либо уменьшатся в размерах. Им слишком сложно будет адаптироваться к потеплению климата.

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