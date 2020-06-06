«Няням и домработницам на Рублевке платят по 100 тысяч и делают медстраховку!»: как изменилась зарплата прислуги звезд

Во время самоизоляции звезды стали трепетнее относиться к прислуге – холят, лелеют и оплачивают медицинское обследование. Потому что до августа в кадровых агентствах по подбору персонала выбор не богатый, а значит могут переманить прислугу на лучшие условия. Многие няни и помощники по хозяйству разъехались по регионам, отбыли к семьям на Украину – те, кто оказался не устроен на момент объявления пандемии. Мы узнали, как поменялось отношения к прислуге и сколько им теперь платят наши богатые и знаменитые.

Медуслуги за счет звезды

Есть среди звезд счастливчики, которым повезло с прислугой. В их числе Юлия Барановская – любимая няня с ее детьми еще с лондонских времен, поэтому стала практически членом семьи. Так что и медобслуживание, и разговоры по душам, и полное доверие к выполнению «санитарно-гигиенических требований» у Юлии с няней и даже с другим «более молодым» персоналом всегда, а не только на время пандемии. Это часто зависит не столько от качества работы и преданности семье, а больше от личных качеств человека (хозяина дома).

Есть и те, кто протестировали прислугу на коронавирус, антитела и оплатили КТ. К примеру, звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб, получив положительный результат теста на коронавирус, оплатила полное обследование в частной клинике не только членов семьи, но и нянь, и помощников по хозяйству. Боб, ее муж режиссер Сергей Корягин, их сыновья и прислуга провели в загородном доме два месяца, ограничив все контакты, а персонал отказался от выходных. От поездок к родне и друзьям отказались работники по дому и няни в семье Ксении Бородиной, Полины Гагариной и большинства других звезд. Прислуга самоизолировалась в загородных домах звезд, водители возили домработниц за продуктами, но чаще все необходимое заказывали с доставкой на дом.

В кадровом агентстве отмечают, что если раньше хозяева особняков делали раз в год Check up прислуге по специальной программе, то теперь приобретают пакетную страховку – для всех работников (водители, няни, домработница, помощник по хозяйству), и получают скидку. Естественно, разовые медпроблемы прислуги ответственные хозяева решают сами и в хороших клиниках. Так недавно Божена Рынска оплачивала кардиологическое обследование для няни своей дочери.

У Надежды Бабкиной появилась помощница с медобразованием. Это теперь самые востребованные сотрудники в богатых домах. Фото: Первый канал

Цены почти не менялись

«Нанимают прислугу не раньше, чем за две недели до ее выхода на работу. Если люди ищут работу, то ждать выхода на нее без зарплаты не будут – все хотят быстрее устроиться, тем лучше. Мы ожидаем, что к августу на рынке будет гораздо больше предложений чем сейчас. Карантин снимут, и работники поедут в Москву устраиваться, вернуться те, кто уезжал. К учебному году спрос на нянь будет повышен, но предложений ожидаем больше уровня спроса. – рассказали kp.ru в кадровом агентстве, которое обеспечивает прислугой загородные дома звезд и других обеспеченных людей. - Няня для вип-клиентов: с высшим образованием, которая сможет не только присматривать за ребенком, играть с ним, но и учить уроки - в месяц стоит 100 или 110 тысяч рублей. Она же будет готовить еду для ребенка. Хорошая домработница с рекомендациями стоит не меньше 90 - 100 тысяч рублей в месяц. Шесть дней работы, проживания в доме хозяев (в загородных домах востребована прислуга с проживанием) и один выходной в неделю. Дешевле найти можно, но вы же понимаете, что уровень будет иной. Мы заключаем договор на полгода, и если что-то не устроит, то в этот период бесплатно делаем замену работников. Услуги агентства – зарплата нанятого сотрудника за месяц. Мы подбираем работников, а вы приезжаете к нам в офис на собеседование с ними».

Наличие собственных взрослых детей, возраст старше 35 лет – часто обязательное условие для нянь на Рублевке. В мае агентство устроило в семью гувернанткой 30-летнюю женщину с красным дипломом филфака МГУ, которая потеряла работу экскурсовода. Особый спрос сейчас на помощниц по дому с медицинским образованием – цены в вип-домах поднялись до 150 тысяч за месяц работы с проживанием. Зарплата прислуги практически не изменилась из-за кризиса, если и выросла, то по оценкам экспертов на 10%. Как известно, помощница с медобразованием недавно появилась у Надежды Бабкиной. Агентство предоставляет богатым и знаменитым результаты анализов прислуги, но теперь все предпочитают обследовать персонал сами, чтобы быть уверены в их здоровье.

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