«Мы люди не бедные»: вторая жена Михаила Кокшенова прокомментировала слухи о многомиллионом наследстве актера

Когда Михаил Кокшенов женился в третий раз на предпринимательнице Наталье Лепехиной (она работает в нефтепромышленном бизнесе во Владимире), ему было около 70 лет. Вскоре после свадьбы, как писали СМИ, супруги купили квартиру с панорамными окнами, площадью в 300 м2 рядом с киностудией «Мосфильм» (это было еще в 2010 году). Рыночная стоимость этих апартаментов около 100 миллионов рублей. Сделали шикарный ремонт в семейном гнездышке, обустроили бильярдную. Вроде бы все предметы интерьера в их жилище обтянуты крокодиловой кожей, а особые шторы - от известной итальянской фирмы.

Кроме того, в собственности у супругов - загородный дом с роскошным участком, стоимостью в 50 миллионов. Не исключено, что есть еще банковские счета…

Сейчас после смерти актера, претендентов на наследство по крайней мере трое: последняя супруга Михаила Кокшенова - Наталья Лепехина и его две дочери. Мария Кокшенова - дочка актера от первого брака с Аллой Шавыриной. И 33-летняя Алевтина Вокрош, рожденная стюардессой Ниной Вокрош, с которой у Кокшенова был роман.

Звездный адвокат Сергей Жорин порассуждал на тему, кому с наибольшей вероятностью достанется имущество актера. По его мнению, внебрачная дочь Алевтина может претендовать на квартиру и дачу, даже если ее имени нет в завещании. Она имеет право на так называемую обязательную долю в наследстве. Поскольку отношения между Алевтиной и семьей Михаила Кокшенова, мягко говоря, не праздничные, это предположение вызвало резкую отповедь со стороны экс-супруги актера.

Тут надо пояснить, что у Михаила Михайловича была интересная личная жизнь. До последнего дня за ним ухаживали обе его жены – бывшая Елена Кокшенова (она его вторая официальная жена) и настоящая Наталья Лепехина (третья супруга). Отношения между ними почти родственные, даже несмотря на то, что Михаил Михайлович развелся с Еленой, когда встретил Наталью. Наталья и Елена и сейчас вместе, на пару занимаются организацией прощания и похорон любимого мужчины. Такая вот се-ля-ви.

- У нас нет никакой борьбы за наследство и не будет. Все давно поделено, все имущество – на своих местах, - уверяет нас Елена Кокшенова. «За кадром» слышен голос Натальи Лепехиной, которая ей поддакивает. - Завещания Михаил Михайлович не оставил. Возможно, это прозвучит нескромно, но мы люди далеко не бедные. Все живем достойно и хорошо. Никому ничего ни от кого не нужно…

- Я так поняла, что не бедная третья жена Михаила Михайловича – Наталья Лепехина. А он в последние годы не снимался. После инсульта, который случился три года назад, требовался постоянный уход, реабилитация, сиделки, инструкторы… А это дорого.

- Не забывайте, что Михаил Михайлович был еще и режиссером (фильмы «Русский бизнес», «Русский счет», «Русское чудо» и др.). Но в первую очередь, он - популярнейший актер. Снялся в полутора сотнях картин. Он хорошо зарабатывал в свое время.

- Мне ваши друзья рассказывали, что после развода он вам подарил квартиру в Геленджике…

- Да, это так. И в Геленджике, и еще в одном городе квартиру подарил, не буду называть где. Это наши личные дела. Он был очень хороший, щедрый человек, обо всех своих близких позаботился. Когда мы с ним расстались, он поступил благородно по отношению ко мне. Мы жили нормальной спокойной жизнью.

- Адвокат Сергей Жорин считает, что дочки Михаила Михайловича должны получить обязательную долю в его наследстве…

- Мне странно читать комментарий этого так называемого звездного адвоката. Уже наши деньги начал считать. Что за бред! Напишите, пожалуйста, что семья Михаила Кокшенова спрашивает: мы что-то должны этому адвокату, раз он посчитал наше имущество? Мы этого адвоката не знаем. А он не знает нашу семью. Откуда эти сведения, какая у Михаила Михайловича квартира и какой загородный дом?

Все давно поменялось. У нас другие дома, другие квартиры – совсем не то имущество, о котором пишут в Интернете. Журналисты просто отстали от жизни…

Напомним, народный артист России умер 4 июня на 84-м году жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783335" frameborder="0"></iframe> Умер актёр Михаил Кокшенов.Деревенщина и грубоватый амбал. Именно таким мы чаще всего видели Михаила Кокшенова на экране. У него было много ярких ролей. Он навсегда останется в наших сердцах и памяти

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