Михаил Кокшенов умер в той же больнице, где месяц назад спасли Надежду Бабкину

- Его не стало вчера, 4 июня, около 11 часов вечера, - рассказала нам экс-супруга народного артиста Елена Кокшенова. Она сейчас рядом с нынешней женой - Еленой Сергеевной. Приехала ее поддержать и помочь с оформлением документов. Такая вот житейская коллизия: нынешняя и бывшая жены дружат и обе в последние годы с одинаковым энтузиазмом ухаживали за восьмидесятитрехлетним актером.

- Михаил Михайлович умер в той же частной клинике в Митино, где недавно спасали Надежду Бабкину, - продолжает Елена Сергеевна. – Но никакого коронавируса или онкологии, как стали писать, у него не было. Он скончался от последствий кровоизлияния в мозг. Три года назад у него был тяжелый инсульт. После которого он в общем-то нормально себя чувствовал. И только в последние полгода снова стал хворать. Мы его положили в частную клинику. Он был то на лечении, то на реабилитации.

- В сентябре прошлого года я звонила Михаилу Михайловичу. Разговаривала с его сиделкой узбечкой Фаризой. Она восхищалась вашими высокими отношениями, говорила, что обе жены Михаила Кокшенова окружили его любовью и заботой. Удивительные отношения для русской семьи…

- Мы и вправду очень дружны. После развода остались в прекрасных отношениях и с Михаилом, и с его третьей женой - Натальей Васильевной. Все у нас было отлично.

В последнее время СМИ пишут про его дочь, которая якобы навещала его в больнице (речь идет об Алевтине Вокрош, дочери стюардессы Нины Вокрош, с которой у Кокшенова был роман — Ред.). Я эту Алевтину знать не знала (Елена была женой Михаила Кокшенова в течение 20 лет, а после развода продолжала общаться и дружить с ним – Ред.). Михаил Михайлович нас никогда не знакомил. Значит, он не хотел. Уже когда мы развелись он вроде бы с этой дочкой встречался. Но за три года, что он болел, она ни разу у него в больнице не появилась. Один раз позвонила, обещала навестить, но так и не приехала. Так что ее рассказы, что она сидит со своей мамой у его кровати, - неправда.

Михаил Кокшенов с женой НатальейФото: Мила СТРИЖ

- Так все-таки она родная дочь?..

- Внешне очень похожа… Кроме нее, у Михаила Михайловича есть дочь от первого брака (с Аллой Шавыриной – Ред.) - Мария Кокшенова. Но он с ней не общался, так сложилась жизнь. Возможно, у нее были еще дети. Он же актер, я вам передать не могу, сколько у него было поклонниц…

- Обычно дети о себе заявляют, когда заходит речь о наследстве…

- Тему наследства мы даже обсуждать не будем… Это наши личные дела. Он очень хороший человек, и обо всех своих близких позаботился. Когда мы с Михаилом расстались, он поступил благородно по отношению ко мне.

- Уже известно, когда и где пройдут прощание и похороны.

- Прощание пройдет в ритуальном зале Митинского крематория. В 10.30 в воскресенье, 7 июня. Урну с прахом мы похороним в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила Михайловича. Он же коренной москвич, хотя по его киноролям многие думают, что он из деревни. А он из очень интеллигентной семьи, просто хороший актер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783296" frameborder="0"></iframe> Умер Михаил Кокшенов, народный артист России.

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