Ушел блестящий комедийный актер, король эпизода - Михаил Кокшенов

«Я — коренной москвич. Родился в Замоскворечье, аж напротив Кремля, на Софийской набережной. Можно гордо сказать — прямо в сердце России. Домишко, правда, был, неказистый; его сейчас снесли, так что мемориальная доска мне не светит. (…) Кремля в окне не было, потому что окна были под потолком и в них был виден только кусочек неба. Но я точно знал, что у меня за окнами — Кремль, и это сильно действовало на мое мальчишеское воображение».

Так Михаил Кокшенов начал свои воспоминания, вышедшие в свет 20 лет назад. Впрочем, он тут же уточняет: гораздо сильнее, чем Кремль, на его воображение действовали фильмы. Он пересмотрел весь репертуар всех кинотеатров, находившихся в центре Москвы, обожал «трофейное» кино (когда закончилась война, а американские и немецкие фильмы, вывезенные из Германии, начали выходить в СССР, Мише было всего восемь лет). Он придумывал им продолжения, в которых, конечно, был главным героем. При этом он плохо учился в школе, и, еле-еле ее закончив, как-то наобум поступил в Геологоразведочный институт. Но быстро понял, что не хочет копаться в глине (а он разведывал глину в Смоленской области), и подал документы во все театральные и кинематографические институты Москвы. Никуда не поступил, но не сдался, и через год стал-таки студентом «Щуки».

Он достаточно быстро понял, что романтических героев ему не придется играть никогда (почти весь его курс снялся в массовке «Девяти дней одного года» Ромма, и только Кокшенова не взяли, сказав, что на молодого физика он никак не тянет). Его амплуа с самого начала было - простак. И ничего страшного Кокшенов в этом не видел: «конечно бытует мнение, что хороший артист должен быть синтетическим артистом, то есть уметь играть все, но это только в идеале. Ведь не зря в русском дореволюционном театре существовали точные определения амплуа актеров — герой-любовник, простак, комик, а сейчас это как-то забыли, а зря!»

Он играл в кино рядовых и прапорщиков, участковых и полицаев, крепостных и кузнецов, шоферов и матросов, рыночных торговцев и амбалов, жуликов и водопроводчиков, казаков и сплавщиков; 130 фильмов, не считая сериалов, «Фитилей» и «Ералашей». Главные роли можно пересчитать по пальцам. Но и небольшие его роли очень украшали картины - будь то жлоб из «Не может быть!», преследующий Олега Даля с воплем «Ах ты, рыбий глаз!» или слуга барыни в «Звезде пленительного счастья», вслух читающий ей любовные романы о приключениях Генриетты и милорда.

Владимир Мотыль, который дружил с Кокшеновым и отлично его знал, называл его «хорошо замаскировавшимся интеллигентом». Но не Мотыль, снявший его в «Звезде…» и «Жене, Женечке и «катюше», стал главным режиссером в его жизни: главным, разумеется, был Леонид Гайдай. Готовясь к съемкам «Не может быть!», он увидел в газетном ларьке среди открыток с изображениями актеров лицо Кокшенова. «На цветной фотографии я был изображен в синем пиджаке, с каким-то диким поворотом головы и напомаженным пробором», - вспоминал Михаил Михайлович. - «Полиграфия была та еще! Весь цвет с пиджака перешел мне на лицо. Я был весь синюшный, даже пробор. Гайдай купил меня такого синенького за 8 копеек и отдал ассистентам. Те меня нашли по картотеке. Так я попал в замечательный мир комедии Гайдая! И все то, что я сделал в кино, снимаясь в других фильмах и снимая сам, сделано благодаря Леониду Гайдаю — моему учителю и кумиру!»

К сожалению, встретились они поздно, когда талант Гайдая уже начал увядать: «Не может быть!» стал последним его по-настоящему блестящим фильмом. К экранизации «Ревизора», названной «Инкогнито из Петербурга», публика отнеслась прохладнее, а «Спортлото-82» и «Опасно для жизни», хоть и стали чемпионами проката, были скорее свидетельствами творческой деградации. Как, впрочем, и последние картины великого комедиографа, «Частный детектив, или Операция «Кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди».

Кокшенов снимался во всех. Если он и продолжил Гайдая в режиссуре (а с начала 90-х он начал ставить фильмы сам), то, увы, именно такого Гайдая. Кокшеновскую трилогию «Русский бизнес», «Русское чудо» и «Русский счет» помнят в основном потому, что в «Русском бизнесе» снялся Савелий Крамаров - то была вторая и последняя его роль в российском кино после эмиграции. О прочих картинах, таких, как «Секрет фараона», «Юбилей прокурора» или «Лифт уходит по расписанию», онлайн-энциклопедии бесстрастно сообщают одно: «известен оригинальный творческий ход Кокшенова как режиссёра — показ крупным планом процесса пережёвывания пищи». Когда он не снимал фильмы сам, играл у Анатолия Эйрамджана в комедиях типа «Третий не лишний» (ее действие разворачивалось на круизном лайнере, следующем по маршруту Сингапур-Одесса, и, похоже, снималась она в основном ради того, чтобы съемочную группу бесплатно пустили в этот круиз).

Все так - но 90-е вообще мало располагали к творческим прорывам в кино. Как минимум, Кокшенову не пришлось прозябать в нищете, как многим другим российским артистам.

Он дожил до старости, хотя старость эта была омрачена болезнью: в 2017 году, когда ему был 81 год, он плохо себя почувствовал на улице, прохожие вызвали «Скорую помощь», врачи диагностировали инсульт. Он долго боролся с болезнью, но потом, по некоторым сведениям, появляющимся сейчас в соцсетях и мессенджерах, к ней присоединилась онкология. Один из самых обаятельных характерных актеров советского кино скончался 5 июня 2020 года на 84-м году жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783296" frameborder="0"></iframe> Умер Михаил Кокшенов, народный артист России.

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