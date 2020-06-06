"Встречи без обязательств": тайная любовница Кирилла Андреева впервые раскрыла правду об их романе

Кирилл Андреев решил публично раскрыть все свои тайны: в ток-шоу Леры Кудрявцевой "черненький из "Иванушек" признался в проблемах со здоровьем после тяжелой операции и раскрыл бурные романы с коллегами по сцене. Их у 49-летнего Андреева было два - с Жанной Фриске и солисткой гремевшей в "нулевые" группы "Стрелки" Марго.

- С Жанной мы встречались пару месяцев в далеком 1996 году, когда она уже была солисткой "Блестящих", - рассказал артист. - Большой любви не было, скорее, страсть. Мы были молоды, все в разъездах, заняты карьерой, поэтому отношений не получилось. И уже потом, когда я женился и стал отцом, при встрече она признавалась, что очень хочет семью.

Кроме того, в студию "Секрета на миллион" пришла солистка "Стрелок", с которой Андреев крутил роман в девяностых, и его жена Лола - ее артист встретил позже, и вот уже более 20 лет супруги счастливы в браке.

Солистка "Стрелок" Марго, которая в конце девяностых была тайной любовью артиста, и по сей день прекрасно выглядит. Фото: скриншот передачи.

- Наши отношения для многих сейчас станут сюрпризом, потому что мы никогда их не афишировали, - поделилась красавица Марго. - Парой никуда не ходили, я приезжала к Кириллу домой. Если честно, романтики не было - встречались мы с одной, вполне определенной целью. Все было очень легко, без обязательств. А потом эти встречи сошли на нет просто-напросто из-за невозможности видеться.

Вспомнил артист и случай 20-летней давности, который кардинально изменил его жизнь. В 2001 году, отмечая 30-летие, Андреев угодил в пьяную драку и получил тяжелую травму головы.

- Внутри образовалась большая гематома, сначала врачи пытались воздействовать медикаментами, но она никак не рассасывалась. Тогда было решено проводить операцию. Я перенес трепанацию черепа и был на волосок от смерти, - признался "Иванушка". - К счастью, все прошло успешно. Кстати, спасибо Игорю Матвиенко: он не только помог мне деньгами, но и не стал искать замену на те месяцы, что заняло восстановление. С тех пор я завязал с алкоголем, его нет даже у нас в райдере. Кроме того, занялся плаванием, сейчас я могу проплыть разом 6-7 километров.

Однако, из-за травмы у Андреева однажды произошел эпилептический приступ. Певцу повезло: все случилось дома, рядом была любимая супруга.

- Лола меня спасла - высунула язык, чтобы я не задохнулся, - до сих пор благодарен жене Андреев.

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