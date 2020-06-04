Солист "Иванушек" впервые раскрыл свой тайный роман с Жанной Фриске
Жанны Фриске умерла пять лет назад. 15 июня 2015 года певица, страдающая раком мозга, скончалась в доме родителей в подмосковной Балашихе. У артистки остался маленький сын Платон, которого она родила от телеведущего Дмитрия Шепелева. По сей день не утихают разговоры о тайных романах исполнительницы. Ведь звезда всегда пользовалась успехом у мужчин.
Жанне Фриске по сей день приписывают отношения с миллионерами, коллегами по цеху и обычными поклонниками. Но мало кто знает, что у нее были отношения с солистом группы "Иванушки International" Кириллом Андреевым.
49-летний вокалист впервые рассказал о своем тайном романе с Фриске. Она как раз пела в "Блестящих". Отношения звезд были достаточно серьезные. Оказывается, дело шло к свадьбе. "Были молодые. Да, между нами была страсть", - признался он в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
По словам Кирилла, он всерьез был увлечен Жанной. Певица отвечала взаимностью. Они предпочитали хранить свои отношения в тайне, скрываясь от посторонних глаз. Андреев и Фриске в буквальном смысле сходили с ума друг от друга. Влюбленные прятались по гримеркам, где целовались и мечтали о будущей семье. "Жанна говорила мне: «Кирилл, хочу семью»", - поделился воспоминаниями Кирилл.
Однако у всех был напряженный гастрольный график. Встречи постепенно сошли на нет.
Стоит отметить, что у Жанны Фриске действительно была яркая жизнь. Она попала в группу "Блестящие" в 1996 году. Как говорят сплетники, с продюсером коллектива Андреем Грозным ее познакомил челябинский бизнесмен Илья Мительман, с которым у Жанны был страстный роман. По слухам, она даже забеременела от него, но потеряла ребенка.
После этого у Жанны возникли отношения с Андреем Грозным. В 2009 году Андрей сделал ей предложение, но Жанна не согласилась. У певицы когда-то был роман и с актером Дмитрием Дюжевым.
В жизни артистки был и период увлечения спортсменами. Александр Овечкин очень красиво ухаживал за певицей, познакомившись с ней на шоу "Большие гонки". Парочка провела много счастливых часов вместе, но рассталась из-за увлечений хоккеиста другой участницей "Блестящих" Ксенией Новиковой. Потом Фриске с хоккея переключилась на футбол и страстно болела за грузинского футболиста "Милана" Каху Каладзе. Поговаривали и о романе вокалистки с фигуристом Виталием Новиковым. Якобы их отношения начались на проекте "Ледниковый период". Но сама Жанна серьезность этих отношений отрицала.
Ходили слухи о романе певицы с австралийским мультимиллионером греческого происхождения Ником Хэликом. Тогда Жанна жила в Майами, а встречу организовала подруга.
Летом 2011 года стало известно о последнем романе Жанны. Ее избранником стал Дмитрий Шепелев, который был младше исполнительницы на восемь лет. Свои отношения они подтвердили в марте 2012 года в Мексике. В 2013 году Фриске родила от Дмитрия сына Платона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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