Солист "Иванушек" впервые раскрыл свой тайный роман с Жанной Фриске

Жанны Фриске умерла пять лет назад. 15 июня 2015 года певица, страдающая раком мозга, скончалась в доме родителей в подмосковной Балашихе. У артистки остался маленький сын Платон, которого она родила от телеведущего Дмитрия Шепелева. По сей день не утихают разговоры о тайных романах исполнительницы. Ведь звезда всегда пользовалась успехом у мужчин.

Жанне Фриске по сей день приписывают отношения с миллионерами, коллегами по цеху и обычными поклонниками. Но мало кто знает, что у нее были отношения с солистом группы "Иванушки International" Кириллом Андреевым.

49-летний вокалист впервые рассказал о своем тайном романе с Фриске. Она как раз пела в "Блестящих". Отношения звезд были достаточно серьезные. Оказывается, дело шло к свадьбе. "Были молодые. Да, между нами была страсть", - признался он в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

apollonov_ag Так у Жанны на коленках не сидел никто! Лучшая подруга,любимые Блестящие! Мне её очень не хватает. Берегите себя! Фото делал Брайан Адамс,кажись)

По словам Кирилла, он всерьез был увлечен Жанной. Певица отвечала взаимностью. Они предпочитали хранить свои отношения в тайне, скрываясь от посторонних глаз. Андреев и Фриске в буквальном смысле сходили с ума друг от друга. Влюбленные прятались по гримеркам, где целовались и мечтали о будущей семье. "Жанна говорила мне: «Кирилл, хочу семью»", - поделился воспоминаниями Кирилл.

secretnamillion_ntv Кирилл Андреев впервые рассказал о романе с Жанной Фриске. Они прятались по гримеркам и гостиничным номерам

Однако у всех был напряженный гастрольный график. Встречи постепенно сошли на нет.

Стоит отметить, что у Жанны Фриске действительно была яркая жизнь. Она попала в группу "Блестящие" в 1996 году. Как говорят сплетники, с продюсером коллектива Андреем Грозным ее познакомил челябинский бизнесмен Илья Мительман, с которым у Жанны был страстный роман. По слухам, она даже забеременела от него, но потеряла ребенка.

После этого у Жанны возникли отношения с Андреем Грозным. В 2009 году Андрей сделал ей предложение, но Жанна не согласилась. У певицы когда-то был роман и с актером Дмитрием Дюжевым.

В жизни артистки был и период увлечения спортсменами. Александр Овечкин очень красиво ухаживал за певицей, познакомившись с ней на шоу "Большие гонки". Парочка провела много счастливых часов вместе, но рассталась из-за увлечений хоккеиста другой участницей "Блестящих" Ксенией Новиковой. Потом Фриске с хоккея переключилась на футбол и страстно болела за грузинского футболиста "Милана" Каху Каладзе. Поговаривали и о романе вокалистки с фигуристом Виталием Новиковым. Якобы их отношения начались на проекте "Ледниковый период". Но сама Жанна серьезность этих отношений отрицала.

Ходили слухи о романе певицы с австралийским мультимиллионером греческого происхождения Ником Хэликом. Тогда Жанна жила в Майами, а встречу организовала подруга.

Летом 2011 года стало известно о последнем романе Жанны. Ее избранником стал Дмитрий Шепелев, который был младше исполнительницы на восемь лет. Свои отношения они подтвердили в марте 2012 года в Мексике. В 2013 году Фриске родила от Дмитрия сына Платона.